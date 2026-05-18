Sandu: ootame, et EL avaks lähinädalatel liitumiskõnelused kõigil teemadel

Moldova ootab, et Euroopa Liit avaks lähinädalatel liitumiskõnelused kõikidel teemadel ning nendega saaks kiiresti edasi liikuda. Seda ütles rahvusringhäälingule nädalavahetusel Tallinnas viibinud Moldova president Maia Sandu.

Moldova president Maia Sandu viibis Eestis esimest korda. Kui Eesti on alati toetanud Moldova püüdlusi Euroopa Liiduga liitumisel, siis nüüd, pärast võimuvahetust Ungaris loodab Moldova, et liitumiskõnelused saavad lõpuks tõepoolest hoo sisse.

"On väga hea, et Euroopa Liit on tunnustanud Moldova pühendumust ja tehtud edusamme, aga me soovime näha ka otsuseid ja me loodame lähinädalatel näha otsust avada läbirääkimised kõikidel teemadel. Ja siis on meil juba väga ambitsioonikad plaanid lähikuudeks ja -aastateks," lausus Sandu.

Euroopa Liit läheneb Moldovale ja Ukrainale kui ühtsele paarile. Nende kiire Euroopaga sidumise vajalikkusest saavad pea kõik aru, praktikas tekib aga kohe palju küsimusi ja vastuseise ning nii on spekuleeritud juttudega järk-järgulisest liitumisest, alguses piiratud õigustega liikmest täisõigusteni teatud aja jooksul.

"Praegu on mõlemad riigid täitnud kõik oma kohustused, et avada ametlikult kõnelused kõikidel teemadel. See peab ka juhtuma. Me ei palu erandeid ega otseteid. Tahame astuda järgmised sammud, et saada liikmeks pigem varem kui hiljem – see on meie huvi. Siiani ei ole Euroopa Liidu institutsioonid ametlikult meie poole pöördunud mingite alternatiivsete teede arutamiseks ja nii liigume edasi samasuguste protseduuridega, nagu kõik teised riigid enne meid on läbi teinud," ütles Sandu.

Euroopa üks vaesemaid riike on juba asunud raskete reformide teele.

"Kõige raskem on justiitssüsteemi reform ja korruptsioonivastased pingutused. Õigusriik on osa läbirääkimiste põhialustest, aga see on kõige olulisem osa ka meie jaoks. Sellepärast oleme võimul ja sellepärast valisid inimesed mind presidendiks, et reformida õigussüsteemi ja tagada Moldovale tõhusad ja iseseisvad korruptsioonivastased meetmed. Teeme selles edusamme," lausus Sandu.

Keeruline teema on Chisinau jaoks ka Transnistria ehk eraldunud piirkond, mida Venemaa kasutab probleemide tekitamiseks ja kus on jätkuvalt sees Vene sõjaväelased.

"Olukord on seal muutunud. Kremli režiim toetab Tiraspoli vähem, vähemalt rahaliselt. Piirkonna rahanduslik seis muutub keerulisemaks. Üha enam inimesi tuleb Transnistriast tööle Dnestri jõe paremale kaldale, mis on Moldova kontrolli all. Teeme samme majanduslikuks lõimumiseks, aga seal viibivad jätkuvalt ebaseaduslikult Vene sõdurid, püüame lahendada seda teemat rahumeelselt koos Euroopa Liidu ja meie partneritega," rääkis Sandu.

Sügisestel valimistel Moldovas väljendas rahvas laialdast toetust president Sandu asutatud Euroopa-meelsele PAS parteile. Loodetavasti ei tule ühiskonnal pettuda venivates liitumiskõnelustes. Pettumuse korral on ühtlasi vähe võimalusi valida mõni teine Euroopa-meelne partei.

"Olemas on väiksemaid poliitilisi parteisid, eelkõige väljaspool parlamenti, aga tuleb tunnistada, et nad on väga raskes ja ebavõrdses võitluses nende parteidega, keda toetab Venemaa. Venemaa on toetanud vähemalt seitset uut parteid viimase nelja aasta jooksul, kuigi see on ebaseaduslik. Oleme võidelnud poliitiliste parteide ebaseadusliku rahastamise vastu ja eriti Kremlist tuleva raha vastu, aga see loob ebavõrdse olukorra ehtsatele poliitilistele parteidele," ütles Sandu.

Euroopas tuleb Moldoval aga tõestada, et Venemaa levitatavad narratiivid lõhenenud riigist ei pea paika, Moldova on Euroopa ja näeb seal ka oma tulevikku.

"Me juba oleme Euroopa riik, meil on puudu ainult dokument või pass, millele on templi pannud Euroopa Liidu liikmesriigid. Oleme eurooplased ja oleme seda alati olnud," lausus Sandu.

Toimetaja: Marko Tooming

