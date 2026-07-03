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Moldova läänemeelne peaminister astus ametist tagasi

Välismaa
Alexandru Munteanu
Alexandru Munteanu Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MARCIN GADOMSKI
Välismaa

Moldova peaminister Alexandru Munteanu astus reedel pärast vaid kaheksat kuud ametisolekut ootamatult tagasi. See toob kaasa ka Moldova Euroopa Liidu meelse valitsuse lahkumise.

Munteanu teatas sotsiaalmeedias, et ei saa enam riiki teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Rohkem üksikasju 62-aastane Munteanu ei avaldanud.

President Maia Sandu eitas, et Munteanu tegevust valitsuses oleks piiratud.

"Spekulatsioonid, et ta soovis kuritarvitustega võidelda, kuid tal ei lubatud seda teha, ei vasta tõele," ütles Sandu pressikonverentsil.

"Peaministril olid valitsuse juhtimiseks vabad käed, et tegutseda oma äranägemise järgi," lisas Sandu.

Sandu nentis, et lootis Munteanult suuremat kaasamist rasketesse otsustesse ning jõulisemat avalikku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada, milliseid reforme on vaja ellu viia ja miks need on vajalikud.

Munteanu jääb valitsusjuhi kohusetäitjaks, kuni Sandu alustab erakondadega konsultatsioone järeltulija leidmiseks.

Sandu nimetas majandusteadlasest endise ärimehe, kel puudus varasem poliitiline kogemus, ametisse oktoobris, pärast seda kui tema Euroopa Liidu meelne Tegevus- ja Solidaarsuspartei (PAS) võitis parlamendivalimised hoolimata kahtlustest, et Venemaa püüdis valimisi mõjutada.

Sandu tegi Munteanule ülesandeks elavdada Euroopa ühe vaeseima, sõjast räsitud Ukrainaga piirneva riigi majandust. Nii Sandu kui ka Munteanu on endised Maailmapanga töötajad.

President ütles, et soovib ühtset ja tugevat valitsusmeeskonda, mis on võimeline edasi viima Moldova eesmärki, liituda Euroopa Liiduga.

Moldova on üks Euroopa vaesemaid riike ning Venemaaga sõdiva Ukraina naaberriik.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/STT

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