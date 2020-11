Kiik: kaks nädalat on otsustavad

"Me näeme, et kui need erinevad liikumispiirangud ja samuti avalikel üritustel osalejate piirarvude vähendamised aitavad kontaktide arvu suurusjärgus 20 protsenti langetada ja samamoodi maskikandmine vähendaks kümme protsenti inimeste omavaheliste nakatamiste riski, siis läheks nakatumiskordaja alla ühe, mis ongi hädavajalik selleks, et igapäevased nakatunute arvud hakkaksid taas langema," rääkis Kiik teisipäeval ERR-ile.

"Võime öelda, et lähinädalad on selles vaates otsustavad. Siis on teada, kas need meetmed olid piisavad või meil tuleb minna veelgi rangemat teed," lisas ta.

Kiik rääkis, et Covid-19 teadusnõukoja hinnang on see, et enne piirangute rakendumist ehk eelmise eelmise nädala lõpu seisuga oli nakatumiskordaja 1,25. Nädal varem oli see 1,4.

Nakatumiskordaja, ehk R0 (R-null) kordaja näitab seda, mitut inimest üks inimene nakatab.

Kiik rääkis, et valitsus otsustas ära Eesti osalemise Euroopa Liidu vaktsiini ühishangetes. Kiige sõnul puudutab see kokku seitsest tootjat.

"Leppisime ka kokku, et käesoleval ja järgmisel aastal kõik inimeste vaktsineerimised saavad olema nende jaoks tasuta. Alates 2022. aastast läheme üle lähenemisele, et riskirühmadele saab ka siis olema vaktsiin tasuta," rääkis minister.

Kiige sõnul otsustati veel, et gümnaasiumiastmes eksamiteks valmistuvatel õpilastel on kontaktõppe vormis kogunemised lubatud, kui see toimub väikestes gruppides ja maskides.