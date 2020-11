Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas lootust, et esimesed Euroopa Liidu kodanikud vaktsineeritakse koroonaviiruse vastu juba jõuluks.

Leyen hoiatas samas, et liikmesriigid peavad kiirelt alustama logistilisi ettevalmistusi sadade miljonite vaktsiinidooside väljajagamiseks: külmaahelateks, vaktsineermiskeskuste organiseerimiseks ja personali väljaõppeks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Komisjon on sõlminud lepingu kuue potentsiaalse vaktsiinitootjaga ja koostab seitsmendat lepingut.

COVID-19 oli möödunud nädalal Euroopa Liidus peamine surmapõhjus - suri ligi 3000 inimest.

Leyen rõhutas, et praegu tuleb piirangutest hoolikalt kinni pidada. "Ma tean, et poeomanikud ja restoranide baarmenid ning ettekandjad soovivad piirangute lõpetamist, kuid me peame suvest õppima ja mitte kordama samu vigu. Liiga kiirelt lõdvakslaskmine loob riski kolmanda laine tekkeks pärast jõule," kõneles ta.