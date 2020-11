Fischer peab nakatumiskordaja vähenemist võimalikuks

Nakatumiskordaja ehk R0 (R-null) kordaja näitab seda, mitut inimest üks inimene nakatab. Selleks, et nakatumine vähenema hakkaks, peab see kordaja alla ühe langema. Praegu on nakatumiskordaja 1,25.

Fischer ütles ERR-ile, et kui inimesed suudavad omavahelisi kontakte 20 protsenti vähendada ning distantsi hoidmist koos maski kandmist suurendada kümme protsenti, siis on nakatumiskordaja kukkumine alla ühe võimalik.

"Kuigi on mingi hulk inimesi, kes ei saa neid kontakte vähendada või ka ei taha, siis on mingi teine hulk inimesi, kes selle võrra vähendavad veel rohkem kontakte. Ja ehk ikkagi enamus järgivad neid nõuandeid," sõnas Fischer.

Fischeri sõnul on oluline, et päevastes nakatunute arvus saavutatakse langustrend. "Eelmisel nädalal tõusid numbrid peaaegu 400-ni välja. Kui sel nädalal ükski päevane number 400 ei ületaks, siis võib juba öelda, et me oleme äkki langustrendis. Kui ka järgmisel nädalal arvud vähenevad, siis on nakatumiskordaja alla ühe," selgitas Fischer.

Nii-öelda platooks saab nakatumist Fischeri sõnul nimetada siis, kui uued nakatunute arvus ei lange, aga on jäänud stabiilseks. Praegu sellist olukord veel ei ole.