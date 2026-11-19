Vaatlejate hinnangul on Xi Jinpingi, Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumisel Shenzhenis pigem sümboolne tähendus ning suuri läbimurdeid pole oodata.

Kõik kolm riigijuhti esinesid enne kinniste uste taga toimunud umbes poolteist tundi kestnud kohtumist lühikeste avasõnavõttudega. Pärast kohtumist ei teinud nad ajakirjanikele ühisavaldust ega andnud eraldi kommentaare. Trump suundus seejärel kohe lennujaama, et naasta kodumaale, vahendas CBS News.

Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et Ühendriikide Hiina ja Venemaa liidrite esmakordne kohtumine oli järjekordne märk USA domineerimisel põhineva ühepooluselise maailmakorra lõpust. See viitab, et asemele võib tulla ebakindlam ja ebastabiilsem maailmakord.

Lehe teatel püsivad kolme osapoole vahel endiselt erimeelsused, mida süvendavad nii nende vastandlikud ambitsioonid kui ka teravalt lahknevad nägemused sellest, milline peaks uus maailmakord välja nägema.

Väidetavalt kavatseti kohtumisel arutada muu hulgas tuumarelvastuse vähendamist. Kolme riigi valduses on maailma suurimad tuumarelvavarud, vahendas CBS News.

Xi Jinping ütles neljapäeval , et tuumasõja vältimiseks tuleb teha kõik võimalik.

Trump märkis, et USA, Venemaa ja Hiina on tuumarelvavarude vähendamise arutamiseks ainulaadses positsioonis.

"Maailma ülekaalukalt kolme suurima tuumariigina on Ühendriikidel, Venemaal ja Hiinal ainulaadne positsioon arutamaks, kuidas vähendada tuumarelvade arvu Maal ning vähendada ka ohtu, et neid relvi kunagi kasutatakse," ütles Trump, lisades samas, et kärbete tegemine on väga keeruline.

CBS News toob veel välja, et taustal püsib terve rida muid ülemaailmseid väljakutseid ja pingekoldeid. Valge Maja teatas varem, et Ukraina sõda ei kuulu ametlikku päevakorda, kuna Ukraina esindajad kohtumisel ei osale. Trump ütles aga esmaspäeval, et eeldab siiski selle teema tõstatamist.

Trumpi ja Putini vahel toimus varem ka kahepoolne kohtumine. Kui Trump Putinile kätt suruma lähenes, küsis ta: "Kes see on?" Seejärel naeris ja lisas: "Ta on mu sõber." Venemaa uudisteagentuur TASS teatas, et kahe liidri vestluse peateemaks oli sõda Ukrainas ning Putin lahkus kohtumiselt "suurepärases tujus", vahendas CBS News.

Trump lubas neljapäeval ka takistada tehisintellekti liigset reguleerimist.

"Me ei taha teha midagi, mis hävitaks selle tehnoloogia tohutu potentsiaali. Peame sellel silma peal hoidma, olema ettevaatlikud ja seda hoidma. See on peaaegu täielikult hea, kuid sellel on ka halbu külgi, seega peame nende halbade külgede ohjamisel olema väga ettevaatlikud," ütles Trump Shenzhenis toimuval Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö (APEC) kohtumisel osalevatele liidritele.

Trump rõhutas foorumil peetud kõnes USA pühendumust Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majanduskasvule ning stabiilsusele. Tema sõnul läheb USA majandusel erakordselt hästi ja Washington peab läbirääkimisi mitme uue kaubanduslepingu sõlmimiseks.