Euroopa Komisjon heidab Eestile ette tehisintellekti määruse riigisisese rakendamise hilinemist ning nõuab kiiret järelevalveraamistiku loomist. Pakosta kinnitas, et vajalikud muudatused on töös, aga parim lahendus oleks keskne järelevalve Euroopa Liidus.

Euroopa Liidu tehisintellekti määrus püüab ühelt poolt soodustada uute tehnoloogiate arengut, teiselt poolt aga vältida olukordi, kus tehisaru kasutades tehakse otsuseid, mis võivad olla ebaõiglased või inimesele kahjulikud.

Muuhulgas on keelatud sellised tehisaru kasutusviisid, mis kujutavad endast riski inimese tervisele, turvalisusele või põhiõigustele.

Tehisintellekti määrus on suunatud eelkõige organisatsioonidele ja isikutele, kes tehisaru süsteeme arendavad, turule toovad või kasutavad neid oma töö või teenuse osana.

Euroopa Liidu tehisaru määrus jõustus 2024. aastal, aga selle järelevalve- ja jõustamissätted hakkasid kehtima tänavu augusti alguses.

Pakosta ütles, et ettevalmistused määruse rakendamiseks käivad ning vajalikud otsused võivad tulla riigikogu järgmise koosseisu alguses. Asja venimine on tema sõnul osaliselt tulnud ka sellest, et Euroopa Liit jõudis vahepeal kogu tehisaru õiguse paketti muuta.

Pakosta sõnul otsitakse võimalusi, et lahendada järelevalve küsimus koostöös teiste liikmesriikidega. Euroopa Liidus on seda teemat tema kinnitusel eest vedanud Eesti ja Soome peaminister.