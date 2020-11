Jüristo sihtasutus sai nimeks SALK

Tarmo Jüristo teatas, et liberaalset maailmavaadet propageeriv sihtasutus on nüüd ametlikult registreeritud ning hakkab kandma nime sihtasutus Liberaalne Kodanik ehk lühidalt SALK.

"Teatame rõõmuga, et sihtasutus Liberaalne Kodanik on ametlikult sündinud. Oleme viimased kolm nädalat lakkamatult toimetanud, et võimalikult kiiresti liikvele saada. Ettevalmistamisel on asjakohased uuringud ja kampaaniategevuste planeerimine on samuti hoogu sisse saamas," teatas Jüristo sotsiaalmeedias.

Sihtasutuse kodulehel märgitakse, et 2020. aasta jooksul luuakse analüüsi- ja sekkumisvõimekuse valitud poliitikavaldkondades. "Meie ambitsioon on aidata suunata diskussiooni Eesti jaoks olulistel teemadel. Selleks töötame koos meedia, erakondade, teiste kodanikuühenduste ja võrgustikega," kirjutatakse kodulehel.

Jüristo on varem ERR-ile öelnud, et uus liberaalset maailmavaadet propageeriv sihtasutus luuakse vastukaaluks väga hästi organiseeritud ja rahastatud konservatiivsetele kodanikuühendustele, mitte spetsiifiliselt abielureferendumile ei-häälte kogumiseks.

Jüristo kinnitas ka, et erakonna loomise ideed neil ei ole. "Me ei tee erakonda ja ei ole ise erakondlikult seotud. See on lähtekohana hästi tähtis asi," ütles ta.

Jüristo teatas varem, et paneb aasta lõpus maha ameti Praxise juhina.