Tarmo Jüristo paneb maha ameti Praxise juhina, et luua platvorm, mis hakkab tegelema liberaalsete jõudude "ei"-kampaaniaga kevadesse plaanitud abieluteemalisele rahvaküsitlusele.

Töölepingu järgi pidi Jüristo jätkama Praxise juhina järgmise augustini, nüüd lahkub ta juba 31. detsembril.

Jüristo ütles ERR-ile, et plaanis on luua platvorm, mille pealt hakata koordineerima vastukampaaniat abielu rahvaküsitluses nii-öelda "jah" osapoolele.

"Eesmärk on teha endal aeg vabaks ja pühenduda sellele, et koordineerida eirnevaid osapooli, kes on nii-öelda "ei" poolel," sõnas ta.

Jüristo sõnul on praegu aktiivselt kaasatud kümmekond inimest, keda sisuliselt võib nimetada palgaliseks töötajaks. Inimesi, kellega plaanitakse koostööd ja kes panustavad, on sadakond.

Ta märkis, et platvormi stardiks on rahastuskokkulepped saavutatud, aga arvele raha veel kantud ei ole. Ta rõhutas, et tulevikus saab platvormi rahastus olema täielikult läbipaistev.

Jüristo sõnul on eesmärk kogu kampaania läbi viimiseks koguda vähemalt 100 000 eurot.

"Me tahame kampaaniasse suhtuda tõsiselt. Kui üks võistkond on väljakul, siis paneks teise ka vastu. Sisulist ja lugupidavat debatti ei peaks pidama üksi," ütles Jüristo veel.

Koalitsioon plaanib abieluteemalise rahvaküsitluse praeguse seisuga korraldada aprillikuus.