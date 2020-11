Jüristo sõnul on uus sihtasutus vastukäik konservatiivide ühendustele

Jüristo teatas eelmisel nädalal, et paneb aasta lõpus maha ameti Praxise juhina, et luua platvorm, mis hakkab tegelema liberaalsete jõudude "ei"-kampaaniaga kevadesse plaanitud abieluteemalisele rahvahääletusele.

Jüristo selgitas, et pigem on tegu poliitilisel väljal vaakumi täitmisega, et võidelda ja seista liberaalse maailmavaate ning laiemas mõtte avatud ühiskonna eest. Vastaspool ehk konservatiivid on tema hinnangul hästi organiseeritud ja rahastatud.

"Ega see probleem ei kao ära sellega, kas referendum toimub või ei toimu. On politiilised-ühiskondlikud jõud, kes seda tahavad ja, nagu uuringud näitavad, üldise hinnangule vastupidiselt forsseerivad, kuigi enamus inimesi on praegu seisukohal, et seda referendumit praegu vaja ei ole. See teema ei kao kindlasti päevakorralt ära. Vajadus midagi selles osas ette võtta minu kindla veendumuse kohaselt kindlasti jääb," lausus Jüristo.

Jüristo sõnul on Ungaris ja Poolas toimub hoiatavaks näiteks ning Eestiski ei tohiks avatud ühiskonda pidada millekski iseenesest püsivaks. "On näha, et ka Eestis on terve hulk inimesi, organisatsioone, kes igapäevaselt tegutsevad selle nimel, et see (avatud ja võrdse ühiskonna poole liikumine - toim.) ei juhtuks, et see liiguks teises suunas. Siis tuligi mõte, et loome midagi vastukaaluks, ja see referendum oli käimalükkav impulss," lausus ta.

Erakonnaks ei muutu

Jüristo kinnitas, et erakonna loomise ideed ei ole, pigem hoitakse end erakondades võimalikult kaugele. "Meie seas on inimesi, kellel on erakondlik kuuluvus, aga kes ei ole aktiivsed tegevpoliitikud. Plaan on hoida väga turvalist pikivahet ükskõik millise erakonnaga. Me ei tee erakonda ja ei ole ise erakondlikult seotud. See on lähtekohana hästi tähtis asi," ütles ta.

Teisipäeval uue platvormi sihtasutusena notari juures registreerinud Jüristo sõnul pole ka hirmu, et jäädakse sõltuvusse sihtasutuse rahastajate poliitilistest ettekirjutustest. "Kuna me osalema avalikus poliitika kujundamises, siis peab rahastus olema avalik. See on meie huvides, et oleks rahastajate ring võimalikult lai, et ei sõltuks sellest, et meil on nii-öelda liberaalse poole Parvel Pruunsild, kes selle kaudu oma poliitilisi ambitsioone täidab. See ei oleks ausalt öeldes ka minu jaoks huvitav, kellegi teise poliitilist nägemust raha eest ellu viia. Õnneks mul seda häda pole, et ma kuidagi oma leiba lauale ei saaks," rääkis Jüristo.

Rahastajatega on Jüristo sõnul olemas põhimõttelised kokkulepped. "Erinevalt erakondadest ei ole midagi lahti, kui me ühel hetkel ei leia piisavalt toetajaid – siis me lõpetame tegevuse. Teeme seda nii kaua, kui sellel nägemusel, mida me saavutada tahame, on piisavalt toetajaid, kes muu hulgas tähendavad ka raha," rääkis Jüristo.

Kuigi abieluteemalise rahvahääletuse toimumine on seni veel küsimärgi all, on sihtasutuse esimene eesmärk ei-kampaania tegemine. "Kui 18. jaanuaril selgubki, et see ikkagi toimub, siis on kolm kuud aega ja liiga hilja, neid ettevalmistusi tuleb praegu teha. Kui referendumit ei toimugi, siis need ettevalmistused mida me praegu teeme, ei ole suures osas referendumi spetsiifilised. Kui referendumit ei toimu, siis ei ole see kindlasti mahavisatud aeg ja raha," lausus Jüristo.

Jüristo sõnul peaks ametlik kinnitus sihtasutuse registeerimise kohta tulema neljapäeval või reedel. Enne ametlikku kinnitust ei soostunud ta ütlema, mis saab sihtasutuse nimeks.

Jääb erakonna ja meeleavaldajate vahele

Jüristo põhjendas uue platvormi loomist vajadusega luua midagi püsivamat kui lihtsalt millegi vastu protesteerijate seltskond, aga samas mitte muutuda erakonnaks.

"Muster kogu aeg kordub: inimesed saavad millegi peale pahaseks, tulevad kokku, arutavad, vaidlevad ja ütlevad, et midagi on vaja teha ja siis midagi ka tehakse, aga siis kõik pudenevad laiali ja lähevad eri suundades minema ja mingit sellist püsivamat vormi ei ole kujune. Kogu see asi meenutab sellist lahtiste akendega toa kütmist. Prooviks seda natuke süsteemsemalt, töisemalt teha, tõsisemalt ette võtta, pühenduda ja siis vaadata, kas tekib midagi sellist, mis võiks olla väärtuslik laiemalt," rääkis Jüristo.

Jüristo sõnul annab see, et tegu pole erakonnaga, teatud vabaduse. "Me ei pea võtma seisukohta kõgis poliitilistes küsimustes, ja pole pretensiooni, et on mingi valijaskonna mandaat. Ms ise mõtlesin, et ma võtaks selge (maailmavaatelise) poole: et ei oleks üldine koostööformaat, vaid sellel on oma selge poliitiline vektor, mida me sihime, mida me tahame," lausus ta.