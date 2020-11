Tuleval aastal võib piiriveekogudest püüda vähem kala

Eesti-Vene kalavarude komisjon otsustas, et tuleval aastal tohib kumbki riik Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest püüda koha ja ahvenat ligi 500 tonni vähem kui tänavu. See tähendab kalurite jaoks veelgi lühemat püügiperioodi ning ilmselt ka kala hinnatõusu.

Kui tänavu võis piiriveekogudest ehk Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest püüda ahvenat veidi üle 1200 tonni ja koha 950 tonni, siis eelmisel nädalal leppisid Eesti ja Venemaa kokku palju väiksemates kvootides – ahvenal 490 tonni ja kohal 520 tonni riigi kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnaministeeriumi sõnul on kahe aasta kõikumine niivõrd suur, sest tänavused koha ja ahvena kvoodid olid rekordilised.

"Koha kvoot oli üle 900 tonni, seda ei ole viimase kümne aasta jooksul juhtunud. See oli tingitud sellest, et meil oli suur ja tugev kohapõlvkond, mis jõudis püügiküpsusesse. Paraku järgneval kolmel aastal pole tugevaid kohapõlvkondi peale tulnud ja sellest ka oluline langus," rääkis keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus.

Kalurid ise aga koha ja ahvena arvukuse vähenemist ei tunneta, pigem arvavad vastupidi, et röövkalu peaks lubama rohkem püüda.

"See on röövkala, liiga palju on ahvenat, liiga palju on koha. Ta sööb iseennast varem või hiljem, see on suur probleem minu arvates. Aga noh, nad teadlased, nad teavad rohkem," rääkis kalamees Aleksei Šlenduhhov.

Peipsi järvel tegutseb ligi kolmsada eesti kalurit.

Mida vähem lubab riik püüda, seda intensiivsem on hooaja alguses nii-öelda olümpiapüük – kes kiiremini tegutseb, see saab ka rohkem tulu.

Peipsi kalapüügi aastatulu esmamüügihindadest on ligi neli kuni viis miljonit eurot aastas. Tänavu võib see kalade kõrgematest kvootidest tulenevalt ulatuda kuue miljonini, ent järgmisel aastal jääb alumise piiri juurde.