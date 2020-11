"Plaaniline töö käib täie hooga, kuigi ma juba peame natukene arvestama, keda me opereerime, keda me natukene jätame ootele," ütles Pokker.

"Igapäevaselt me regionaalhaiglas jälgime, kui palju on vabu kolmanda astme intensiivravi kohti, mis on meie haigla esimene Covid-haigete raviosakond. Ja vastavalt sellele me oma plaane igal hommikul teeme," lausus ta.

Pokker rääkis, et alates pühapäevast läheb haigla kolmandale tasemele, mis tähendab intensiivravi kohtade arvu suurendamist Covid-haigete jaoks. "Loomulikult väheneb ressurss mitte-Covid patsientidele, aga proovime siiski balansseerida selle peale, et keegi praegu ei jää ilma," lausus Pokker.

"Me avame ka teise ja esimese taseme intensiivraviosakonna esimest korda teise laine ajal," sõnas ta.