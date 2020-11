Reformierakond heitis maskivastase meeleavalduse korraldaja parteist välja

"Erakonna juhatus arvas Viljandi piirkonna ettepanekul William Kovali täna erakonnast välja," ütles Reformierakonna pressiesindaja Kajar Kase ERR-ile.

Kase sõnul tõi Viljandi piirkond põhjenduseks erakonna maine kahjustamise vandenõuteooriate levitamisega, mis seab praeguses tervisekriisis ohtu inimeste tervise. Juhatuse otsus kantakse registrisse esimesel võimalusel.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas mõistis reedele plaanitud meeleavalduse hukka.

"Reede pärastlõunal pidavat toimuma Vabaduse väljakul protest maskide kandmise vastu. Kallid inimesed, see ei ole mõistlik tegevus. Jah, mask on ebamugav, aga see on väikene ebamugavus selleks, et ühiskonda jälle lukku ei panda. Mõistan kogunenud frustratsiooni, aga praegusel juhul võib sel üritusel olla hoopis vastupidine efekt. Kutsun ka teisi erakonna esimehi üles oma toetajatele sama sõnumit edastama. Käitume palun vastutustundlikult," rõhutas Kallas.