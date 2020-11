Pronksi Kinnisvara OÜ on Tallinna linnaplaneerimise ametile esitanud algatamiseks detailplaneeringu, mille alusel võiks Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmikule ehitada kuni 13-korruselise hoone. Hoone eskiisi autor on Arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik.

Planeeringu kohaselt on plaanis lammutada praegune büroohoone aadressil Pronksi 19, uus hoone ehitatakse üles samadel vormilistel motiividel.

Hoone põhiosa on plaanide kohaselt kaheksakorruseline, torn ulatub 13. korruseni.

Detailplaneeringuga liidetakse üheks Pronksi 19 ja J. Kunderi 4a kinnistud ja määratakse krundile õigus kuni 13-korruselise ärihoone ehitamiseks.

Kaheosalisse hoonesse on plaanis bürooruumid, vaatega linnale ja merele. Pronksi tänava ja Tartu maantee kruntide vahel hakkab paiknema sisetänav, kuhu tulevad sissepääsud büroodesse, poodidesse ja baaridesse. Hoone planeering näeb ette 12. ja 13. korrusele ka ruume katuseterrassiga restoranile. Keldris on kahel korrusel autoparkla.

Hoone tuleb valge, mida katavad eredavärvilised kujundid.

Arhitektuuribüroo märgib eskiisis, et hoone kompositsioon kujutab endast tervikut, kus on esindatud nii meesenergia kui ka naisenergia. Vertikaalne sammas on eskiisi kohaselt mees, siinusena lainetav horisontaal aga naine. Need seob tervikuks suur kaarjas ekraan.

Asendiplaanilise ja mahulise lahenduse autor on Arhitektibüroo Künnapu & Padrik. Arhitektid Vilen Künnapu ja Ain Padrik on Tallinnas Viru keskuse, Eesti Metodisti Kiriku ja Tartu Tigutorni hoonete autorid.

Kuvatõmmis hoone eskiisist Autor/allikas: Arhitektuuribüroo Künnapu&Padrik