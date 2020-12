Abilinnapea soovitas arendajal kõmulise hoone konservatiivsemaks muuta

Pronksi Kinnisvara OÜ on Tallinna linnaplaneerimise ametile esitanud algatamiseks detailplaneeringu, mille alusel võiks Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmikule ehitada kuni 13-korruselise hoone. Hoone eskiisi autor on Arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik.

Palju vastukaja tekitanud hoone välimus on pannud osa inimesi isegi petitsiooni algatama, et sellist maja niinimetatud Stockmanni ristmikule siiski ei ehitataks.

Novikovi sõnul on tegu alles detailplaneeringu algatamise taotlusega, mida linnavalitsuses arutatud veel pole ja pigem peaks arendaja mõtlema konservatiivsema lahenduse peale.

"Seda algatusettepanekut ei ole isegi arutatud. Esialgsel hinnangul ei vasta see kõrghoonete teemaplaneeringule, samuti ei vasta hoonestustihedus sellele, mis peaks seal olema. Antud kohas peaks järgima ka muinsuskaitse eritingimusi. Kõik need piirangud kokku, ja lisaks on see Tallinna üks peatänavatest, peaksid andma ka arendajale märku, et sellisesse kohta sobiks märksa konservatiivsema ilmega hoonestus," rääkis Novikov linnavalitsuse pressikonverentsil, ning lisas, et sellega peaksid olema maha võetud ka hirmud, et hoone ehitataksegi sellisena nagu detailplaneeringu taotluses kujutatu.

Pronksi Kinnisvara esitatud planeeringus on kaheosalisse hoonesse plaanis bürooruumid, vaatega linnale ja merele. Pronksi tänava ja Tartu maantee kruntide vahel hakkab paiknema sisetänav, kuhu tulevad sissepääsud büroodesse, poodidesse ja baaridesse. Hoone planeering näeb ette 12. ja 13. korrusele ka ruume katuseterrassiga restoranile. Keldris on kahel korrusel autoparkla.

Hoone tuleks valge, mida katavad eredavärvilised kujundid.

Arhitektuuribüroo märgib eskiisis, et hoone kompositsioon kujutab endast tervikut, kus on esindatud nii meesenergia kui ka naisenergia. Vertikaalne sammas on eskiisi kohaselt mees, siinusena lainetav horisontaal aga naine. Need seob tervikuks suur kaarjas ekraan.

Asendiplaanilise ja mahulise lahenduse autor on Arhitektibüroo Künnapu & Padrik. Arhitektid Vilen Künnapu ja Ain Padrik on Tallinnas Viru keskuse, Eesti Metodisti Kiriku ja Tartu Tigutorni hoonete autorid