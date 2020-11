Punane torn on praegu valget värvi, aga sai oma nime kunagiste punaste tellisseinte järgi. Tornile on otstarvet otsitud aastakümneid, siin on olnud linnaarhiiv, seda on kasutatud laohoonena, poe ja klubina, aga täies mahus võeti torn kasutusele alles nüüd.

Nii asub varem suletud kaitsekorrusel moodne ringpanoraamkino, kus ootab vaatajaid 10-minutine Pärnu ajalugu tutvustav animafilm "Armutu ja armulik ajalugu. Punases tornis läbi 15 000 aasta". Tornist avaneb ringvaade ümbrusele jääajast tänapäevani.

"Kindlasti ei saa öelda, et nüüd on kõik 100 protsenti teostunud, siin arenduseks on väga palju võimalusi ja see töö algab juba esmaspäevast," märkis Pärnu muuseumi juhataja Aldur Vunk.

Ajaloo grandioosset üldistust, kus ühe minutiga rännatakse läbi 1000 aasta, vaadatakse väikeses seltskonnas, sest kinosaal mahutab kümme külastajat. Et täielikku ülevaadet saada, tuleb filmi vaadata mitu korda, istudes erinevatel kohtadel, sest 360-kraadist vaadet pole võimalik korraga haarata.

"Pärnul on hiiglama põnev ajalugu ja hiiglama põnev keskaeg oma kahe linnaga – Vana-Pärnu ja Uus-Pärnu. Ja siin on, mida näidata. Ja see ajaloo ülevaatefilm ja üleüldse meenutus keskajast on väga heal tasemel. See on Eesti tipptasemel tehtud, küll väike torn, aga siiski keskaja mälestusmärk," lausus kultuuriminister Tõnis Lukas.

Torni rekonstrueerimisprojekti tegi Anne Strati Arhitektuuribüroo, ehitas Pärnu REV. Raha tuli linnalt, ministeeriumilt ja EAS-ilt. Tehnilise lahenduse lõi Atea ning animatsiooni animaatorid loovagentuurist Pult koostöös Pärnu Muuseumi ja ajalooekspertidega Tartu Ülikoolist.

See oli Aldur Vungi viimane töö Pärnu muuseumis. 22-aastane tööperiood lõpeb esmaspäeval, uuest kuust juhib Pärnu muuseumi Aet Maatee.