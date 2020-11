Eesti Energia on kaevandustes kaardistamisel ja mõõtmisel abiks võtnud droonid, mille eesmärk on inimestele ohutumate töötingimuste loomine ja töö tegemisel saadav ajavõit.

Eesti Energia Enefit Kaevandustes kaardistavad markšeiderid ehk mäemõõteinsenerid droonide abil ladude mahte. Lisaks mõõdetakse nendega ka erinevaid objekte, näiteks loodava päikesepargi alust pinda.

Enefit Kaevanduste peamarkšeideri Allan Viili sõnul annab droonide kasutamine võrreldes tavaliste mõõtetöödega tublisti ajavõitu. "Kui inimene mõõdistas põlevkiviladu enne välitöödel pool päeva, siis nüüd ta lendab sellest üle tunni ajaga."

Droonide kasutuselevõtu üheks argumendiks oli ka tööohutuse suurendamine, sest enam ei pea markšeiderid nii palju ohtlikul pinnasel turnima, ütles Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola: "Droonide soetamisele ja kasutuselevõtule eelnes eesmärk, kuidas tagada täiendav ohutus meie markšeideritele ehk maakeeli mäemõõteinseneridele, sest nemad käivad iga päev ringi mööda põlevkiviladusid ja lubjakivipuistanguid ning kaeveõõsi. Nad teevad mõõdistusi, et määratleda nii kaevetööde kui ka pinnase liikumise mahte. Ja kuna meie prioriteet on ohutus, siis me otsisime täiendavaid lahendusi, kuidas seda ohutust paremaks teha."

Lisaks jälgiti suurettevõtte juhi sõnul neile sobiva maamõõtetehnoloogia arengut.

"Olime katsetanud paari drooni maastiku rekultiveerimise pildistamiseks, aga need ei andnud kõige paremaid tulemusi. Aga eks ka droonitehnoloogia areneb meeletu kiirusega. Ma arvan, et need kaks ühes, nii droonitehnoloogia arendus kui ka meie enda vajadused, said kokku ja on nüüd materialiseerunud," rääkis Vainola.

Oluline oli seegi, et Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi tehtud uuringud näitasid, et droonidega tehtavad mõõtmised sobivad Enefit Kaevandustele ka oma mõõtetäpsuselt.

"Selle täpsus on võrreldav GNSS seadme täpsusega, mis on riiklikult paika pandud, missuguse täpsusega peab markšeider mõõdistamist tegema," kinnitas Viil.

Kokku on Enefit Kaevandustes markšeideridel nende töös abiks kaks drooni.