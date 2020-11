Eesti Energia tegi valitsusele ettepaneku säilitada senine põlevkivituha ladestamistasu hind, kuna majanduskeskkond on heitlik. Põlevkivituhk oli kuni selle aasta alguseni kvalifitseeritud ohtliku jäätmena, kuid nüüd läheb see tavajäätmete alla ning sellest tulenevalt saab seda ladestada madalama hinna eest.

Eesti Energia esimees Hando Sutter kirjutas oma pöördumises ministritele, et praegu on põlevkivituha ladestamistasu 1,31 eurot tonni eest. Selline hind kehtestati keskkonnatasude seaduse muutmisel ning kehtib selle aasta lõpuni.

Sutter toob välja, et kui enne käesoleva aasta lõppu ladestustasu eest uut otsust ei tehta, siis hakkab kehtima vana hind ehk 2,98 eurot tonni eest.

"Kuna koroonaviirusest tingitult on majanduskeskkond jätkuvalt heitlik, siis teeme ettepaneku, et valitsus algataks kiireloomulisena menetluse pikendamaks põlevkivituha ja aheraine ladestustasu püsimise 1,31 eurot tonni eest seni kuni Vabariigi Valitsus on kinnitanud ja jõustanud pikaajalise saastetasude rakendamise kava," kirjutas Sutter.

Praeguse korra järgi kvalifitseerub põlevkivituhk tavajäätmena ehk sellele kehtivad samad tasud nagu aherainele.

Sutter kirjutas, et põlevkivituha ladestustasu mõjutab eelkõige kolme ettevõtet, kellele on väljastatud põlevkivi kaevandamise luba: Enefit Kaevandused AS, VKG Kaevandused OÜ, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ.