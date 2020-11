Neste Naantali naftatöötlemistehas suletakse ja töökoha kaotab 230 inimest. Jätkuvad terminali ja sadama teenindamine, mis säilitab 45 töökohta, teatas Soome Rahvusringhääling YLE.

Porvoo rafineerimistehases, kus töödeldakse taastuvaid ja ringlusse võetud tooraineid, kaotab töö 140 inimest.

Kui alguses oli Nestel plaanis restruktureerimise käigus kaotada 470 töökohta, siis peale läbirääkimisi vähenes see arv 370-le.

Oma pressiteates kirjutas Neste, et koroonaviiruse pandeemia on kiirendanud nõudluse vähenemist fossiilsete naftasaaduste järele. Ettevõte ei usu, et nõudlus taastuks pandeemiaeelsele tasemele, kuna taastuvenergia kasutamine kasvab pidevalt.

"Läbi aegade on Naantali töölised näidanud üles suurepärast koostööd ja olnud innovatiivsed, nüüd on aga situatsioon selline, kus meil ei jää üle muud võimalust," ütles Neste juhataja Peter Vanacker pressiteates

Neste lubab pakkuda pensionilepinguid ja tugipakette neile, kelle töösuhe lõpetatakse.

Neste tööliste esindajad on avalikult kritiseerinud läbirääkimisi kui farssi.

"Meil polnud aega pakkuda välja alternatiivseid lahendusi, kogu läbirääkimiste protsess oli ettevõtte juhatuse poolt eelnevalt otsustatud," ütlesid Neste töölised oma ühisavalduses.

Septembris külastasid Naantalit kollektiivläbirääkimiste alguses ka Soome peaminister Sanna Marin ja majandusminister Mika Lintilä.

Peaminister Sanna Marin oli eelnevalt juba teatanud Naantali linnapeale Jouni Mutasenile, et riik on valmis toetama raskes olukorras töötajaid ja piirkonda.