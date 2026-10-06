Kolmapäeval kell 9.30 saates "Otse uudistemajast" Taavi Veskimägi
ERR-i veebisaate "Otse uudistemajast" külaline on sel kolmapäeval Eesti kaitsetööstuse liidu nõukogu juht Taavi Veskimägi. Saade algab erandkorras kell 9.30.
Saatejuht Joosep Värk räägib Veskimäega tööstusettevõtete kaitsmisest Venemaa sabotaaži eest, Eesti kaitsetööstuse toodangust ja müügist ning energeetikast.
"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 9.30. Saadet saab hiljem järelvaadata ERR-i portaalis ja kuulata Eesti Raadio äpis.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi