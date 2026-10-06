X!

Kolmapäeval kell 9.30 saates "Otse uudistemajast" Taavi Veskimägi

Majandus
Majandus

ERR-i veebisaate "Otse uudistemajast" külaline on sel kolmapäeval Eesti kaitsetööstuse liidu nõukogu juht Taavi Veskimägi. Saade algab erandkorras kell 9.30.

Saatejuht Joosep Värk räägib Veskimäega tööstusettevõtete kaitsmisest Venemaa sabotaaži eest, Eesti kaitsetööstuse toodangust ja müügist ning energeetikast.

"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 9.30. Saadet saab hiljem järelvaadata ERR-i portaalis ja kuulata Eesti Raadio äpis.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

e-rehkendus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:56

Leedu loodab saada oma pinnale USA alalise sõjaväebaasi

12:55

Elektrilevi tahab kümnendi jooksul võrku investeerida kaks miljardit eurot

12:53

Otse: Nobeli füüsikapreemia sai ülienergeetiliste kummitusosakeste kütt Uuendatud

12:50

Kolmapäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

12:32

Kolmapäeval kell 9.30 saates "Otse uudistemajast" Taavi Veskimägi

12:31

Elistvere loomapargi karu Ursula eelistab talveunele inimestega suhtlemist

12:30

Elron kohandas rongigraafikut Eesti – Island mänguõhtuks

12:29

Tartu kunstimajas avatakse ulmekunstnike grupinäitus

12:25

Raadiouudised (06.10.2026 12:00:00)

12:25

Harkivi meer ERR-ile: linn elab edasi ja üritab hävitatut taastada

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

05.10

FT: Eesti viib aktiivkaitseks valmistudes väed Venemaale lähemale

07:47

Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest

05.10

Saksa luurejuht: meil on oht vägivaldseks konfliktiks Venemaaga

08:11

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskva regioonile Uuendatud

05.10

Kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi

05.10

Vene võimud hämavad Irkutski katkujuhtumiga seoses

07:19

Otse kell 12: mis põhjustas mullu traagilise kopteriõnnetuse Soomes?

05.10

Vaesus on kalli eluaseme ja puudulike digioskuste nägu

05.10

Prantsusmaa menuki tagant paistavad tehisaru kõrvad

05.10

USA andis Eestile piirijulgeoleku tugevdamiseks 13 luuredrooni

ilmateade

SPORT

12:30

Elron kohandas rongigraafikut Eesti – Island mänguõhtuks

12:08

Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase

11:31

KUULA | "Võimla" analüüsib Eesti jalgpallikoondise mängupilti

10:35

Böckleri klubi hooaeg algas napi kaotusega

loe: kultuur

12:29

Tartu kunstimajas avatakse ulmekunstnike grupinäitus

11:29

Pildid: Moekunstikino avas Sofia Coppola dokfilm Marc Jacobsist

11:26

Maarja Nuut: huvitav on jälgida, kuidas kõlab koorimuusika teises kultuuriruumis

10:41

Galerii: Tallinnas avati Eesti noore kunsti sügisnäitus

loe: eeter

12:31

Elistvere loomapargi karu Ursula eelistab talveunele inimestega suhtlemist

12:23

Käesurumise maailmameister Janika Lillemets: käesurumine on päris sport

11:56

Kohvikuomanik Anne Nõlvak: veganlus ei tähenda ilmtingimata tervislikkust

11:26

Maarja Nuut: huvitav on jälgida, kuidas kõlab koorimuusika teises kultuuriruumis

Raadiouudised

09:55

Ungaris tekitab küsimusi endise välisministri seos Hiinaga

09:50

Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest

09:45

Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma

09:45

TTJA saab tuumaregulaatori ülesehitamiseks 2,2 miljonit

09:25

Raadiouudised (06.10.2026 09:00:00)

01:15

Päevakaja (05.10.2026 18:00:00)

05.10

Politsei tabas enam kui 450 narkopeidikuga kullerid

05.10

Eesti uusi kütusevarusid käiku ei lase

05.10

Hispaania peaminister kuulutas novembri lõpuks välja ennetähtaegsed valimised

05.10

VKG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo