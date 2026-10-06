Kolmapäeval kell 9.30 saates "Otse uudistemajast" Taavi Veskimägi

"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 9.30. Saadet saab hiljem järelvaadata ERR-i portaalis ja kuulata Eesti Raadio äpis.

Saatejuht Joosep Värk räägib Veskimäega tööstusettevõtete kaitsmisest Venemaa sabotaaži eest, Eesti kaitsetööstuse toodangust ja müügist ning energeetikast.

ERR-i veebisaate "Otse uudistemajast" külaline on sel kolmapäeval Eesti kaitsetööstuse liidu nõukogu juht Taavi Veskimägi. Saade algab erandkorras kell 9.30.

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