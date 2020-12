Brasiilias on tänavu hävitatud üle 11 000 ruutkilomeetri metsa

Brasiilias on sel aastal hävitatud rohkem kui 11 000 ruutkilomeetrit metsa.

Viimati hävitati sama palju metsa 2008. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Brasiilia keskkonnaorganisatsioonide ühenduse Observatorio do Clima hinnangul on eriti tähelepanuväärne, et rekordkoguses suudeti metsa hävitada koroonapandeemiast tingitud ülemaailmse majandusseisaku tingimustes.

Amazonase vihmamets on tähtis kliimamuutuse pidurdaja, sest kogub endasse atmosfäärist süsihappegaasi.