Jesse: enne märtsi tavainimesed koroonavaktsiini ei saa

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ütles, et tavainimesed saavad end koroonaviiruse vastu vaktsineerida kevade jooksul, kui eesliinitöötajad ja riskirühm on vaktsineeritud.

Jesse selgitas "Ringvaates", et esmalt saavad vaktsineerimisvõimaluse tervishoiutöötajad ja hoolekandetöötajad, kes haigete ja riskirühma eest hoolitsevad. Järgmisena hooldekodude elanikud ja eakad ning kroonilisi haigusi põdevad inimesed, keda on vaja koroonaviiruse eest kaitsta.

Ülejäänud inimesed saavad lasta end vaktsineerida viimasena. "Praegu julgeks öelda, et mitte enne märtsi, aga kevade jooksul," sõnas ta. Jesse sõnul sõltub see ka sellest, millal ja millistes kogustes vaktsiinid Eestisse jõuavad.

Jesse ütles, et tervishoiutöötajad tuleb vaktsineerida esimeste seas sellepärast, et haiglad tuleksid haigete vastuvõtmisega paremini toime ning poleks vaja karmimaid piiranguid.

"Otsused, mis valitsus täna tegi, ongi sellepärast, et haiglate koormuspiir on paari nädala pärast käes ja sealt edasi peaksime tegema haiglates teiste inimeste ravile suuremaid piiranguid. Me ei taha seda teha," rääkis ta.

Kui mõni riik alustab vaktsineerimist juba järgmisel nädalal, siis Euroopa Liidu liikmesriikidel läheb sellega veel aega.

"Euroopa Liit on teinud otsuse, et me ei võta kasutusele vaktsiini, millel pole müügiluba, kogu dokumentatsioon sõltumatute ekspertide poolt läbi töötatud ja konsensus moodustatud. Me ei võta tarvitusele vaktsiini, millel pole patsiendi infolehte, vaktsineerimist läbi viivale professionaalile mõeldud infolehte, nii et me tõesti teame, millega on tegu," põhjendas Jesse.

"Ükski Euroopa Liidu riik ei oska veel öelda, millisel vaktsiinil tulevad millised välistused. Näiteks, millist vaktsiini võib kasutada rinnaga toitval emal, millist rasedal," lisas ta.

Ta märkis, et näiteks Suurbritannias järgmisel nädalal kasutusele võetaval vaktsiinil pole veel müügiluba.