Põlevkivitööstused soovivad oma töötajate vaktsineerimist esimeste seas

VKG kirjutas sotsiaalministreeriumile, et nad on valmis kõik oma 1600 töötajat ettevõtte kulul koroonaviiruse vastu vaktsineerima. Samuti kinnitati Eesti Energia kommunikatsiooniteenistusest, et nad on asunud tegema nimekirja nendest ettevõtte eesliini töötajatest, keda nende arvates oleks mõttekas esmasjoones vaksineerida.

VKG esindajate sõnul on nende jaoks möödunud koroonaaeg õnneks suuremate kadudeta, vaid suvel pidi VKG Ojamaa kaevandus kümme päeva töötama plaanitust väiksema koormusega.

VKG ohutuse- ja kvaliteedijuht Ksenia Moskvina põhjendas koroonavaktsiini kinnimaksmise sooviga sotsiaalministeeriumi poole pöördumist järgmiselt: "Me saame aru, et esmajärjekorras vaktsineeritakse eesliinitöötajad, mis on väga õige ja loogiline. Meie sõnum ministeeriumile seisnes sellest, et püsitootmisprotsessiga ettevõtetel on päris raske rakendada kõiki ennetamismeetmeid. Kahjuks seadme operaator ei saa teha tööd kodukontorist. Meie signaal valitsusele on selline, et kui valitsus tellib vaktsiine, siis tellitav kogus ei sõltuks riigi eelarvelistest piirangutest. Seepärast me tasume selle eest ise."

Vastust oma kirjale pole VKG veel sotsiaalministeeriumilt saanud, kuid sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Eva Lehtla selgitas ERR.ee portaalile teemat järgmiselt: "Vaktsineerimise sihtrühmad ja järjekord võivad muutuda vastavalt sellele, missuguste omadustega vaktsiinid saavad esimesena müügiloa ja jõuavad reaalselt Eestisse. Seetõttu peab olema ka vaktsineerimise korralduse plaan piisavalt paindlik."

Kui palju 1600 töötaja vaktsineerimine ettevõttele maksma läheks, pole Moskvina sõnul täpselt teada.

Samuti on VKG otsinud kontakte ka otse vaktsiini tootjatega, kuid lõpuks otsustati siiski pöörduda riigi poole.