Enefit Green, mis tahab rajada Läänemaale Risti lähedale 150 miljonit eurot maksva tuulepargi, on töötanud naabrite rahustamiseks välja rahaliste otsetoetuste süsteemi. Kohalikud on aga pargi vastu ohtralt allkirju kogunud ja Lääne-Nigula vallavalitsus valmistab ette tuulepargi eriplaneeringu lõpetamise eelnõud, mis tõmbaks ettevõtte plaanidele kriipsu peale.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus leiab, et eriplaneeringu lõpetamiseks on mitu argumenti, sest kaitseministeerium on öelnud, et arendaja soovitud 290 meetri kõrgused tuulikud on liiga kõrged ja vallal pole piisavalt alternatiivseid asukohti, mille seast valik teha.

"Kolmandaks on ikkagi täna ilmnenud ülekaalukas avalik huvi, mis ei soovi neid tuulikuid just sinna kindlasse Risti tuulepargi piirkonda," ütles Lõhmus.

Kaitseministeerium viitas samas, et õhuseireradarid võivad teineteist kompenseerida ja Enefit Green tellis uuringu, mis peaks järgmise aasta alguses tuulikute kõrguse osas selgust tooma. Tuulepargist kuni kahe kilomeetri raadiuses asuvatele majapidamistele lubatakse sõltuvalt kaugusest maksta aastas otsetoetust 1500-2500 eurot. Selliseid majapidamisi on piirkonnas 68. Omavalitsuse kassasse lubatakse maksta täiendavalt veel 100 000-220 000 eurot. Täpne summa sõltub toodetud energiast.

"Kui Eesti tahab saavutada oma 2030. aasta kliimaeesmärke, siis selle täitmiseks tuleks Eestis tuuleenergia toodangut suurendada võrreldes tänasega neli korda," ütles Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

"See neli korda saab tulla nii maismaa- kui meretuuleparkidest ja sellel konkreetsel objektil oleks siis oma panus selle maismaaosa täitmisele."

Kärmas lisas, et asukohana pole välistatud ka üks Ristist kaugemal põhja pool asuv ala, mis on eriplaneeringus ka välja toodud. Arendaja on siiski juba ostnud hulga kinnistuid Risti läheduses ja nende huvi on olnud suunatud just sinna. Rahvakoosolekul oli näha, et kohalikud on pigem skeptilised.

Vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et eriplaneeringu lõpetamise eelnõud on plaanis tutvustada volikogule detsembris, kuid hääletamiseni jõutakse ilmselt jaanuaris.