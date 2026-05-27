X!

Enefit Greeni aktsiate teabelekke kahtluse uurimine lõppes kuritegu leidmata

Eesti
{{1779874920000 | amCalendar}}
Enefit Green.
Enefit Green. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, milles uuriti võimalikku siseteabe leket Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel ning selle alusel tehtud tehinguid.

"Menetlus lõpetati, kuna seaduserikkumist ei tuvastatud," kommenteeris riigiprokurör Jürgen Hüva Postimehele.

Keskkriminaalpolitsei alustas uurimist 2025. aasta septembris pärast finantsinspektsiooni saadetud kuriteoteadet, mis viitas aktsiate ülevõtmispakkumise eel toimunud tehingutele.

Uurimise eesmärk oli selgitada, kas keegi võis kasutada siseinfot ja teenida sellega ebaseaduslikku tulu. Kogutud teave neid esialgseid kahtlusi ei kinnitanud ning menetlus lõpetati kuriteo puudumise tõttu.

Mullu septembris tuli avalikuks, et keskkriminaalpolitsei kahtlustab Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumisel siseteabe avaldamist ja selle alusel kauplemist, millega teeniti 130 000 eurot ebaseaduslikku tulu. Kahtlustus esitati kolmele inimesele ja ühele ettevõttele. Üheks kahtlusaluseks oli ka Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas, kes kahtlustuse avalikuks tulles kinnitas ERR-ile, et ostis küll aktsiaid, kuid mingit siseinfot tal ei olnud ja selle alusel ei teinud ta ka tehinguid teinud.

Kolmapäeval teatas Kärmas, et ei tea veel, millise teabe põhjal finantsinspektsioon tema peale kuriteoteate esitas. "Soovin kindlasti selle teatega tutvuda, et otsustada järgnevate sammude üle. Mõistan, et prokuratuuril võis olla kohustus  sellise teate peale menetlus alustada. Siiski ei pea ma õigeks seda, kuidas prokuratuur minu kui kahtlustatava nime avalikustas," ütles Kärmas kirjalikus avalduses.

Keskkriminaalpolitsei ei avaldanud läbiotsimiste päeval tehtud pressiteates kahtlustatavate nimesid, kuid sellele vaatamata sai Kärmase nimi veel samal päeval avalikuks.

"Riigiprokuratuur on mulle selgitanud, et nad avaldasid mu nime ajakirjanikule, kes oli küsinud, kas üks kahtlustatavatest olen mina. Väidetavalt oli selline lähenemine vajalik, et vältida väga suure hulga inimeste ja ettevõtete alusetut seostamist kriminaalmenetlusega ning valede versioonide levimist avalikkuses. Nii toimides seadis prokuratuur minu nime avalikustamise sõltuvusse ajakirjaniku oletuse paikapidavusest, mitte avaliku huvi ülekaalukusest. Seepärast on mul tõsised kahtlused, kas prokuratuur avaldas minu isikuandmed õiguspäraselt," märkis Kärmas.

"Ilmselgelt kahjustas prokuratuuri selline tegevus väga tõsiselt minu head nime ning põhjustas mulle ja mu lähedastele põhjendamatut koormat ja muret kogu edasise kriminaalmenetluse kestel. Seda oleks saanud vältida, ilma, et oleks kahjustatud kriminaalmenetluse huve. Hea vähemalt, et nüüdseks on  prokuratuur veendunud, et sellel kahtlustusel polnud alust ja menetlus lõpetati," lisas Kärmas.

Eesti Energia vabatahtlik ülevõtmispakkumine Enefit Greeni aktsionäridele lõppes 2025. aasta mai keskel. Selle käigus said aktsionärid võimaluse müüa Enefit Greeni aktsiad hinnaga 3,4 eurot aktsia kohta.

Ülevõtmispakkumise eesmärk oli tuua Enefit Green sajaprotsendiliselt tagasi Eesti Energia omandisse.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:49

Saks: märke sõjategevuse laiendamiseks Venemaa poolt ei ole

14:36

ECB: Trump võib Iraani sõjaga vallandada finantskriisi

14:33

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

14:30

Mirjam Mõttus: me ei peaks rääkima lastest kui finantsriskist

14:29

Ameerika metal-bänd Catch Your Breath esineb veebruaris Tallinnas

14:11

Leedu ostab ligi tuhat Patria soomukit

14:10

Tallinna Lembitu park saab uue ilme ja Eesti esimese nutika valgustusvõrgu

14:03

Heategevusliku Pardiralli korraldaja: see sündmus hoiab meie kõigi lootust

13:53

PERH-il uue psühhiaatriakliiniku jaoks raha ei ole

13:53

Uuring: Merzi valitsuse toetus kukkus rekordmadalale

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

26.05

Eesti inimesed näevad tulevikku tumedates toonides Uuendatud

26.05

Kärmas Sildarude kohtusaagast: otsus kaevatakse tõenäoliselt edasi

08:40

Meedia: Krimmis kõlasid kolme sõjaväelennuvälja lähistel plahvatused Uuendatud

26.05

Sõja 1553. päev: Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega Uuendatud

26.05

Putin jõustas seaduse, mis lubab välismaal asuvaid Vene kodanikke relva jõul "kaitsta"

26.05

Reuters: NATO plaanib tugevdada kohalolekut Balti riikides

09:37

WSJ: Euroopas süveneb hirm sõja laienemisest väljapoole Ukrainat

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

10:16

Ferrari elektriauto disain lükkas autotootja aktsia langusesse

ilmateade

loe: sport

14:33

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

13:46

Nazarov välihooajal ei võistle

13:12

Sinjavski väravasööt aitas Baniku kõrgliiga lävepakust ühe jalaga üle

12:29

Mai Narva on EM-i hästi alustanud

loe: kultuur

14:29

Ameerika metal-bänd Catch Your Breath esineb veebruaris Tallinnas

13:00

Tiina Saar-Veelmaa: Headread on nagu rokk-kontsert

12:39

Noep valiti maailma suurimasse laulukirjutamislaagrisse New Yorgis

11:35

Uus kunstigalerii Tallinna vanalinnas avab uksed Eduard Wiiralti näitusega

loe: eeter

14:03

Heategevusliku Pardiralli korraldaja: see sündmus hoiab meie kõigi lootust

13:18

Kirjanik Sam Wachman: Eesti on terve elu end mulle ootamatult ilmutanud

13:00

Tiina Saar-Veelmaa: Headread on nagu rokk-kontsert

10:13

Tanel Tuuleveski: Mount Everesti tipus ei olnud väga mõnus olla

Raadiouudised

13:20

WHO on järjest enam mures Kongos leviva ebolaviiruse pärast

12:30

Raadiouudised (27.05.2026 12:00:00)

12:00

Tartu põhjapoolne ümbersõit jäi rahapuudusel teehoiukavast välja

09:55

Kliimaministeerium kohustaks toidupoode sõlmima toiduannetamise lepinguid

09:50

Narva vingugaasihäirete põhjus oli majaomanike hooletus ja ebasoodne ilm

09:30

Raadiouudised (27.05.2026 09:00:00)

26.05

Vahet pole, kes kindlustunnet mõõdab - eesti inimesed on ikka pessimistlikud

26.05

Merzi ettepanek kaasata Ukraina osaliselt ELi teistel liikmesriikidelt toetust ei saa

26.05

Tallinn soovib kaotada taksode ja elektriautode õiguse sõita bussirajal

26.05

Päevakaja (26.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo