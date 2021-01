Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa (KE) sõnul tuleb ministeerium juba alanud aasta esimeses kvartalis välja ettepanekutega toetusmeetmeteks, millega omavalitsusi tuule- ja päikeseparkide rajamisest huvituma panna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna on ka pakkunud erinevad arendajad erinevaid kompensatsioone, eelkõige mingit protsenti saadavast tulust. Sisuliselt meie ettepanek on sarnane, aga see tähendab, et see oleks kõigile ühesugune, mõistetav, mitte kaubeldav iga erineva arendajaga," selgitas Aas.

Näiteks Soomes makstakse kompensatsiooni tuuliku talumise eest. Seda võiks rakendada ka Eestis.

"Ka meie pakume välja, et see võiks olla aastas 15 000 kuni 20 000 eurot ühe tuuliku kohta," ütles Aas.

Esialgu puudutab taluvustoetuste kava Aasa sõnul vaid taastuvenergia objekte.

Keskerakonnaga koalitsiooniläbirääkimisi pidav Reformkierakond tahaks tulevikus kaasata niinimetatud kohaliku kasu instrumendi alla ka muud tootmisobjektid. Toetuse vorm peaks jääma paindlikuks ja iga objekti puhul läbiräägitavaks.

"See võib olla laekuvast tasust osa kandmine omavalitsusele või kogukonnale, aga võib olla ka kokkulepe, et arendaja arendab välja mõne teenuse või investeeringu, mis omavalitsuses vajalik on. Ei ole mõistlik kõiki detaile kohe ette kirjutada," selgitas Reformierakonna aseesimees Keit Pentus-Rosimannus.

Tööandjate keskliit toetab selgete ja mõistetavate toetusmeetmete väljatöötamist kohalikele omavalitsustele. Üks võimalikest on ammu räägitud üksikisiku tulumaksu laekumine omavalitsusele mitte ainult inimese elu-, vaid ka töökoha alusel.

"Võimalus maksta mingit taluvustasu, jagada üksikisiku tulumaksu, ettevõtete tulumaksu, teha muudatusi tasandusfondi mudelis, mis motiveeriks omavalitsusi töökohti looma, neid alternatiive on päris palju. Ja võib-olla praegu, kohalike valimiste eel on õige aeg midagi ära otsustada," ütles tööandjate keskliidu juht Arto Aas.