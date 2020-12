Sooäär on oma otsusest teadaandmisega nädal aega oodanud. Reedel ütles ta, et selgitab esmaspäeval ka seda, miks ta nii kaua otsust kaalunud on.

Esmaspäeva hommikul ütles Sooäär BNS-ile, et ta pole lubanud enda eest kellelgi tema riigikogu liikmeks asumist või mitte asumist otsustada.

"Ma pole elu sees mingit survestamist talunud. Oma loobumisest või mitte, teatan riigikogu ees täna kell 15," ütles Sooäär BNS-ile.

"Nii kaua, kui ma pole vannet andnud, pole ma ka riigikogu liige. Riigikogusse vannet andma või loobumisavaldust üle andma lähen kindlasti," märkis ta.

"Sellise jõulise survestamise peale nii ühelt kui teiselt poolt viimastel päevadel, kus mind lisaks veel jõuga ilma minu otsuseta tagaselja kuskile erakonda pannakse, võin täna mandaadist loobuda kuni istungi alguseni ja kaalun seda väga tõsiselt," nentis Sooäär.

Praegu parteitu, varem Reformierakonda kuulunud Sooäär on korruptsioonikuritegudes süüdi jäänud keskerakondlase Kalev Kallo asendusliige.

Imre Sooäär kandideeris viimastel riigikogu valimistel parteituna Keskerakonna ridades Tallinnas Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosas. Ta sai 349 häält ja riigikogusse otse ei pääsenud.

Varem on Sooäär kuulunud pikalt Reformierakonda (2006-2018), aga enne seda ka Res Publicasse (2002-2006).

Praegu töötab Sooäär välisministeeriumis äridiplomaatia büroo nõunikuna.