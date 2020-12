Euroopa Liidu välisministrid kohtusid sel esmaspäeval, et arutada Türgi-vastaseid sanktsioone, mis on seotud gaasitüliga Vahemerel. Võimalike sanktsioonide hulgas kaalutakse relvaekspordi külmutamist.

Kreeka ja Türgi vaheline gaasitüli algas augustis, kui Ankara saatis uuringulaeva vetesse, mis Kreeka väitel kuulub neile, teatas Deutsche Welle.

"Jõudsime kokkuleppele, et Türgi ei ole Vahemere idaosa vaidlusalustes vetes oma uurimispoliitikat muutnud," ütles Kreeka välisminister Nikos Dendias.

"Türgi-poolseid provokatsioone on olnud liiga palju ja see teeb Ankara ja Ateena vahelised otseläbirääkimised võimatuks," teatas Saksamaa välisminister Heiko Maas.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kutsus esmaspäeval üles jätkama läbirääkimisi.

"Me saame lahendada Vahemere idaosa probleemid, kui kõik osalejad koonduvad ühe laua taha. Siiski me ei aktsepteeri plaane, mille eesmärk on Türgi merepiiri kitsendamine teiste riikide poolt".

Prantsusmaa ja Euroopa Parlament kutsusid Türgile sanktsioone kehtestama juba 26. novembril, väites, et Ankara kasutab piirivaidlust sisepoliitilistel eesmärkidel.

Lõplik sanktsioonide kehtestamise otsus tehakse 10. detsembril Euroopa Nõukogu tippkohtumisel.