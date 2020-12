Tallinn tahaks saata lapsed järgmisest nädalast koolivaheajale

"Me saame aru, et valitsusel on laual praegu erinevad piirangute võimalused ja üks neist puudutab konkreetselt siis ka meie koole. Üks variant, millest on palju räägitud, on 100-protsendiline distantsõpe, kas terves põhikooliastmes või välja arvatud 1.-4. klass. Me arvame, et kui läheme nädal enne koolivaheaega kõikides koolides üle distantsõppele, siis esiteks ei too seda efekti, mida on loota ja teiseks tekitab lihtsalt rohkem segadust," ütles Belobrovtsev ERR-ile.

Praegu on distantsõppel Harjumaa ja Ida-Virumaa koolide gümnaasiumiastme õpilased.

"Meie ettepanek valitsusele on konkreetne: alustada koolivaheaega üks nädal varem. See annab meie arvates rohkem efekti kui nädal sajaprotsendilist distantsõpet praeguses olukorras," ütles Belobrovtsev.

Tallinn tegi valitsusele ettepaneku alustada talvise koolivaheajaga juba järgmisest nädalast. "See oleks meie meelest palju mõistlikum variant kui hakata samadest päevadest kõiki lapsi distantsõppele saatma üheks nädalaks kuni 23. detsembrini, mil algab talvine koolivaheaeg," lisas ta.

Belobrovtsevi sõnul peaks valitsus langetama otsuse koolide distantsõppele saatmise kohta kolmapäeval või neljapäeval.

"Meie ettepanek on see, et valitsus ütleks konkreetselt, mida me peame tegema. Kindlasti kui oleks meie otsustada, siis otsus oleks alustada koolivaheaega nädala võrra varem ja et distantsõpet 100-protsendilises mahus nädal enne koolivaheaja algust ei tuleks," märkis Belobrovtsev.

Abilinnapea sõnul on koolipäevade järele tegemiseks variante mitu: kas alustada jaanuaris kooli varem või õppida suvel pikemalt. "Variante on mitu, võib olla lühem talvine vaheaeg, et lapsed ei alustaks kooli mitte 10. jaanuaril, vaid 4. jaanuarist."

Praegu on tema sõnul aga selle osas vara otsust teha, kuna ei ole teada, missugune on epidemioloogiline olukord jaanuaris ja kas lapsed üldse saaksid siis juba kooliga alustada.

"Praegu võiks seda võtta samm-sammult ja vaadata olukorda jooksvalt. Öelda praegu, et suvel hakkavad lapsed nädala võrra rohkem koolis käima ei ole praegu prognoositav."