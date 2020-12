Jüri Nikolajev: narvakad tahavad, et kogu see jant juba ükskord lõpeks

Kriisis elavad inimesed soovivad selget ja kindlat juhtimist, mitte süüdistusi saamatuses. Narvakad tahavadki, et kogu see jant juba ükskord lõppeks ja samal ajal tahavad nad ka selgust, sedastab Jüri Nikolajev.

Ma olen viimase kuu jooksul kuulnud igasuguseid hinnanguid Narva olukorrale: tõsine, murettekitav, keeruline ja lausa kriitiline.

Narva elanikuna ütleksin, et olukord on väsitav. Vaadake, kevadise koroonalaine elas Narva üle praktiliselt puhtana. Ja see tekitas narvakates tunde, et olemegi erilised ja haigus on kusagil mujal ning et kui me kõik koos käsi peseme, maske kanname ja pikivahet peame, siis hoiabki nakkus meist eemale.

Kuid peale seda, kui me püüdlikult oleme kandnud, pesnud ja hoidnud, on nakatumine tipus ja see tekitab ikka parajat väsimust ja tülpimust. Ja teate, tülpinud inimene viiruse ees enam kevadist hirmu ei tunne, pigem ükskõiksust.

Mis kasu sellest kõigest oli, kui me niikuinii varem või hiljem haigestume? Seda enam, et koroona pole mingi muhkkatk ega koolera. Kõik me juba tunneme kedagi, kes põdes ja terveks sai.

Narvakad tahavadki, et kogu see jant juba ükskord lõppeks ja samal ajal tahavad nad ka selgust. Kes seda kriisi üldse juhib ja kes vastutab? Kui olukord Narvas tõepoolest nii kriitiline on, siis peaks olema ka vastutav tegelane, olgu ta kriisijuht, valitsuse eriesindaja või kes iganes, kes vägesid juhatab ja varakult otsustab, mida teha, et asi hullemaks ei muutuks.

"Praegu on aga igasuguseid kriisi juhtimise staape ja komisjone tekkinud nagu seeni pärast vihma."

Inimesed peavad tajuma, et nad pole koroonarindele omapäi võitlema jäetud. Praegu on aga igasuguseid kriisi juhtimise staape ja komisjone tekkinud nagu seeni pärast vihma. Parimal juhul tegelevad nad kitsalt oma valdkonna probleemide lahendamisega ja halvimal juhul mõttetute koosolekute ja nõupidamise korraldamisega, mille ainsaks mõtteks on kriisi taustal ilutsemine ja väljundiks totrate maskikandmise õpetuste laialisaatmine.

Selle taustal toimub mingi segadus. Turismikorraldajad kutsuvad Ida-Virumaad avastama, peaminister kodus istuma, haigla nutab, et arste pole ja Narva linnavalitsus midagi teha ei julge, vaid ootab valitsuselt või terviseametilt templiga paberit ja kogu vastutus on pandud tavainimesele, kes ongi kõiges süüdi, sest pole piisavalt hoolikalt maski kandnud. Ja elab lisaks ka teises inforuumis. Šahh ja matt!

Kulla sõbrad! Me pole teid ülemusteks valinud selleks, et te meid saamatuses süüdistaksite, vaid selleks, et te raskel ajal otsuseid teeksite. Selge see, et mida kauem te venitate, seda valusamad otsused tulevad aga sellest ei pääse, sest ükski mask vaktsiini ei asenda. Kui leiate, et Ida-Virumaa tuleb sulgeda, siis laske käia.

Parem õudne lõpp, kui lõputu õudus. Kui leiate, et saame läbi ilma eriolukorrata, siis nii ongi. Aga see on teie vastutus. Ja otsus peab olema selge ja kindel, sest pole midagi hullemat, kui kriisiolukorras pea kaotanud juht.