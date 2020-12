Haljala vald jäi vallavanemata

"Võtan tagasiastumise otsuse põhjuse kokku sellega, et on mindud isiklikuks ja ma ei soovi, et teised vallavalitsuse ametnikud selle pärast kannataksid," kõneles Lilleberg Lääne-Virumaa ajalehele.

Lehe kinnituse on Haljala vallavolikogu istungitel on väga sagedased umbusaldusavaldused, pöördumised, kus süüdistatakse tegemata töös, ja kriitilised sõnavõtud vallavalitsuse kohta.

Ivar Lilleberg valiti Haljala vallavanemaks 2019. aasta 4. aprillil 13 poolt- ja 3 vastuhäälega.

Enne Lillebergi oli vallavanemaks Leo Aadel, keda umbusaldati 19. märtsil 2019.