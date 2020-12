Osa vabalevi kanalite vaatajaid teavitab teleekraanil uus SD-märgis

Teavitavat märget näevad sellest neljapäevast oma ekraanidel need inimesed, kes jälgivad ERR-i telekanaleid ETV, ETV2 ja ETV+ vabalevis SD-kvaliteedis. Märgis viitab, et teleriga ei saa vaadata kanaleid kaasaegses HD-formaadis.

Praegu on vabalevis olevad telekanalid paralleelselt nähtavad nii vanas (SD) kui ka uues (HD) formaadis. Paralleeledastuse jätkumine on küsimärgi all, selle lõppedes peavad vabalevi kliendid minema üle uuele HD-formaadile. SD-märgist näevad oma telerites vaid need inimesed, keda see muudatus võib puudutada.

Praktiline teave SD ja HD kohta

• HD-signaali kättesaamiseks on vaja DVB-T2 tuuneriga telerit või digiboksi, mida on Eestis laialdaselt müüdud juba viis-kuus aastat. Reeglina on HD-vastuvõttu tagav märge (DVB-T2) seadme küljes või juhendis olemas. Kui teler/digiboks ei ole vanem kui viis-kuus aastat, siis tõenäoliselt edastab see ka HD-pilti. Pildi edastamine sõltub ka konkreetsest mudelist.

• Kui telekas või digiboks on soetatud viimase viie-kuue aasta jooksul, tasub esmalt teha seadmele restart ja kontrollida, kas kanalite loetelus on olemas ka HD-kanalid. Kanali nime juures on märge HD, näiteks ETV HD, ETV2 HD, ETV+ HD.

• HD-kanalite olemasolu saab kontrolli teleripuldi abil kanalite loetelust. HD-kvaliteedis kanalid leiab T2 tüüneriga teleris programminimekirja lõpust. Kanali nime juures on märge HD, näiteks ETV HD, ETV2 HD, ETV+ HD.

• Kui praegused seadmed (teler ja digiboks) ei võimalda HD-kanalit vaadata, siis tuleb soetada kas uus teler või uus digiboks. Uute seadmetega saab jätkuvalt kasutada vana antenni.

Uue teleri puhul peab jälgima, et sellel oleks sisse ehitatud tuuner DVB-T2 standardi vastuvõtu võimekusega. Soodsamad hinnad algavad ca 150 eurost.

Alternatiiviks on soetada uus digiboks, mille tuuner toetab DVB-T2 standardi vastuvõttu. Hinnad algavad paarikümnest eurost.

• Telepildi nägemiseks võib liituda ka mõne tasulise teenusepakkujaga (nt Telia, Elisa, STV), kes toob telepildi kohale kas üle õhu või kaabliga. Hinnad sõltuvad pakkujast ja valitud paketist.

• Küsimuste korral saab abi Levira Digilevi kasutajatoe numbrilt +372 680 4040 (E-P 10-22).

Eestis on praegu kuni 100 000 televaatajat, kes jälgivad vabalevi telekanaleid SD-kvaliteedis. Paralleeledastuse jätkumine tuleval aastal on lahtine ning seisab lisarahastuse taga. AS Levira on teada andnud valmisolekust jätkata aastatel 2021–2022 digilevi telepildi paralleeledastust SD- ja HD-kvaliteedis, juhul kui laheneb selle rahastamise küsimus.