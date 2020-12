Eesti Rahvusringhääling (ERR) ja AS Levira tagavad paralleeledastuse jätkumise 1. jaanuarist ning on leidnud ühiselt lahenduse SD-pildi edastamiseks veel kuueks kuuks ehk 1. juulini 2021.

1. jaanuarist saab vabalevis jätkuvalt vaadata kõiki ERR-i telekanaleid (ETV, ETV2 ja ETV+) nii vanas (SD) kui ka uues (HD) formaadis. Vastavalt ERR-i ja Levira kokkuleppele jätkub paralleeledastus kuus kuud, et anda inimestele võimalus sujuvaks üleminekuks ning tehnilisteks ettevalmistusteks, sh vajadusel uute seadmete ostuks.

Paralleeledastuse aastane kulu oli 2020. aastal 300 000 eurot. Selle jätkamine veel pool aastat läheb maksma ligi 150 000 eurot, mille katavad ERR ja Levira kahasse.

"Praeguses kriisiolukorras on vabalevis edastatavad telekanalid paljudele inimestele oluliseks infoallikaks ja kaaslaseks kodustes oludes. Oleme vajadusest jätkata SD-pildi edastamist rääkinud aktiivselt viimased pool aastat, ent tulemusteta. Riigipoolse toetuseta peame leidma need vahendid oma võimaluste piires," märkis ERR-i juhatuse esimees Erik Roose.

AS Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste avaldas lootust, et pool aastat on inimestele piisav aeg, et teha vajalikud ettevalmistused HD-pildile üleminekuks. "Pooleaastane paralleeledastuse jätkumine on kindlasti televaataja huvides, kes selle aja jooksul saab selgeks teha, kas tema seadmetega saab vaadata HD-formaadis telepilt või mitte," ütles Tammiste.

2019. aasta algusest hakkas vabalevis kehtima uus standard, kus telekanaleid hakati edastama kõrglahutusega ehk HD-formaadis. Sujuvaks üleminekuks on seni jätkatud ka SD-pildi edastamist, et tagada telepilt inimestele, kelle seadmed ei toeta HD-pildi edastamist. Vabariigi valitsus eraldas paralleeledastuse jätkamiseks 2019. aastal 200 000 eurot, käesolevaks aastaks 300 000 eurot. Erinevalt varasematest aastatest valitsus 2021. aastaks selleks lisaraha ei ole eraldanud.

Eestis on hetkel kuni 100 000 televaatajat, kes jälgivad vabalevi telekanaleid SD-kvaliteedis. Detsembri keskpaigast teavitab neid vabalevi vaatajaid, kes jälgivad telekanaleid SD-formaadis, teleri vasakus nurga SD-märgis. Vabalevi kliendid, kellel on ekraanil SD-märgis, peaksid lähema kuue kuu jooksul sobiva lahenduse leidma, kas läbi uute seadmete ostu või mõne teenusepakkujaga liitumise.

HD-kanalite olemasolu saab kontrolli teleripuldi abil kanalite loetelust. HD-kvaliteedis kanalid leiab T2 tüüneriga teleris programminimekirja lõpust. Kanali nime juures on märge HD, näiteks ETV HD, ETV2 HD, ETV+ HD. Kui praegused seadmed (teler ja digiboks) ei võimalda HD-kanalit vaadata, siis tuleb soetada kas uus teler või uus digiboks. Uute seadmetega peab jälgima, et need oleksid DVB-T2 standardi vastuvõtu võimekusega.