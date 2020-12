Maailma liidrid tähistavad viie aasta möödumist Pariisi kliimaleppest

ÜRO hinnangul jõuame praeguse kursiga sajandi lõpuks aga üle kolme kraadise soojenemiseni võrreldes tööstuseelse ajaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi sõnul on lubamatu, et koroonakriisi majanduspakettides panustatakse olulisel määral fossiilkütustega seotud sektoritele.



"COVID-i kriisist taastumiseks vajalikud triljonid dollarid on raha, mille me võtame laenuks tulevastelt põlvkondadelt. See on moraalne test. Me ei tohi neid ressursse kasutada kinnihoidmiseks poliitikast, mis jätab tulevastele põlvedele hiigelvõlad ja lõhutud planeedi," ütles Guterres.

Guterres kutsus riike välja kuulutama kliima eriolukorra kuni jõutakse süsinikuneutraalsuseni.