Palamuse kirikus pühitseti sisse orel

Palamuse kirikus on oreleid olnud ka varem, kuid ükski neist pole kirikus valitsevale niiskusele ja sooja-külma kõikumisele vastu pidanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Palamuse kirikusse ostetud Kisselbachi orel Cloria Concerto 234 võimaldab välja võluda vaikseid ja lüürilisi, ent ka jõulisi meloodiaid, nii nagu ühele kontsertorelile kohane. Täna esimesena uuel orelil musitseerinud Kadri Toomoja ütleb, et selle pillikasti sisse on justkui peidetud mitu orelit.

"Ehk siis, kui vaja saab kiirete nupuvahetustega muuta pilli kõla kas siis barokseks või sümfooniliseks või romantiliseks ja jumalateenistusele sobivaks. Mis iganes vaja," rääkis Toomoja.

EELK Palamuse Püha Partholomeuse koguduse juhatuse esimehe Arne Tegelmanni sõnul võimaldab uus orel ka rohkem kontserte korraldada. "Me oleme Palamuse kirikus päris erinevaid kontserte aastate jooksul teinud, tavaliselt on need solistid või väiksed koosseisud või suuremad orkestrid, aga nüüd siis oreli võimalus tuleb juurde," ütles ta.

Oreli pühitsesid piiskop Joel Luhamets ja Palamuse koguduse hooldajaõpetaja Urmas Oras.

Oreli ostuks kulus peaaegu 20 000 eurot. Kogudus pidi võtma pangalaenu, aga 8000 eurot saadi annetusena Soome sõpruskogudustelt ja ka kohalikult rahvalt.