Kirikud kontrollivad maskikandmist ja vähendavad jõulukooride koosseisu

Lähtudes valitsuse täiendavatest piirangutest, on ka kogudused üle Eesti võtnud vastu uusi ohutusmeetmeid, et inimesed jõulude ajal siiski ohutult pühakodades viibida saaks.

Eesti Evangeelse Luteri Kiriku (EELK) avalike suhete spetsialist Regina Hansen ütles ERR-ile, et kirikud lähtuvad valitsuse antud korraldusest ja teevad kõik, et ohutus tagada.

"Ettekirjutusi võetakse kirikus väga tõsiselt, sest mitte ükski vaimulik ega koguduse liige ei soovi, et nakkuskolle lähtuks kirikust. Tajume ka väga suurt avalikku tähelepanu seoses sellega, et kirikud on avatud," sõnas Hansen.

Hansen ütles, et maskikandmine on kirikutes kohustuslik, kuid kirikuvalitsus seda eri kirikutes kontrollimas ei käi.

"Kirikud on väga erineva suurusega ja erinevusi on ka liturgilistel talitustel, mistõttu kirikuvalitsus siin väga täpseid juhiseid ette anda ei saa. Vastutus kaitsemeetmete sisseseadmisel ja rakendamisel lasub kogudustel ja vaimulikel. Liturgiliste tarvikute desinfitseerimine enne ja pärast kirikutalitust on kohustuslik, kuid vaimulikud lähtuvad detailides sellest, et ohutus oleks ka reaalselt tagatud," selgitas ta.

Hansen lisas, et koorilaulu piiramine sõltub samuti kiriku suurusest.

"Näiteks on erinevus, kas suures kirikus esineb koor kogudusest eraldatuna kirikurõdul või on tegemist väikese kirikuga, kus pole võimalik ohutusnõudeid järgida. Siin lähtub iga vaimulik ettevaatusprintsiibist ehk sellest, kas ohutusnõuded on järgitavad või mitte," täpsustas ta.

Toimub rohkem missasid

Eesti Katoliku Kiriku pressiesindaja Marge Marie Paas ütles ERR-ile, et katoliku kirik teeb jõulupühadel tavapäraselt rohkem missasid, et inimesi hajutada.

Paas lisas, et kõikidele missadele on vajalik ka eelregistreerimine.

"Ilma maskita kirikusse sisse ei saa ja kellel on see koju ununenud, sellele anname ise maski. Lisaks kiriku sees me vaatame ka hajutamisreegli järgimist," sõnas Paas.

Kuna katoliku kirikus on tähtsal kohal koorilaul, siis Paasi sõnul selleta ei saa, kuid koorid on tehtud mõneliikmeliseks, et viiruse levikut piirata.

"Armulaua jagamisel on preestritel missal maskid ees. Ja enne, kui hakkab armulaua jagamine, siis desinfitseeritakse käed ja armulauda antakse inimesele käe peale, et ei oleks kokkupuudet," lisas ta.

Kirikutes on maas ka jooned, et inimesed armulaua jagamise ajal distantsi hoida oskaksid, sõnas Paas ja lisas, et see praktika on juba mõnda aega kasutusel olnud ja inimesed peavad reeglitest ilusti kinni.

Õigeusu armulaua jagamisel desinfitseeritakse lusikat

Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku preester Justinus Kiviloo ütles ERR-ile, et kirikutes on ranged desinfitseerimis- ja maskikandmisnõuded. Küll aga ei pea altari ees maski kandma vaimulikud, kuna nad seisavad istekohtadest piisavalt kaugel, lisas preester.

"Kahjuks ei ole 50 protsenti täituvusega probleeme, sest meil lihtsalt ei käi kirikutes nii palju inimesi," lisas ta.

Armulaua jagamise ajal on Kiviloo sõnul aga vaimulikel ees kas mask või visiir.

"Me anname armulauda lusikaga ja desinfitseerime lusikat peale igat korda. /---/ Ma tean, et näiteks Soomes on kasutusel ühekordsed puulusikad, meil oli ka see mõte, aga praegu oleme jäänud desinfitseerimise juurde," sõnas vaimulik.

Ta lisas, et kui kooris on rohkem kui kaks liiget, siis seisavad lauljad kahe grupina laiali.

Eest Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Erki Tamm ütles ERR-ile, et pühakodades järgitakse kõiki valitsuse poolt etteantud reegleid.

"Koorilaul toimub aga pigem väiksemateks koosseisudes," lisas Tamm.

Armulaua jagamisel Tamme sõnul suuri probleeme ei ole, kuna toiming on praktiliselt kontaktivaba.

"Meil on armulaud teistmoodi kui näiteks õigeusu kirikus. Meil on väikestes topsides ja see on nii mitmetes kogudustes juba ammu olnud," selgitas ta.

Enne nääre on juba piirangud paigas

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku preester Toomas Hirvoja ütles ERR-ile, et kirikusse sisenedes peavad inimesed kindlasti desinfitseerima käsi ning panema ette maski.

Hirvoja sõnas, et vaimulikud väldivad armulaua andmise ajal inimestega otsest kontakti ning pühapäevakoolid ja huviringid jäeti ära.

"Katedraalis, kus on mitu koori /---/, on üks koor isolatsioonis," ütles vaimulik ja selgitas, et üks koorilaulja oli andnud positiivse koroonaproovi. Ta lisas, et kooride koosseisud on ka vähendatud, et liikmed saaks distantsi hoida.

Ka minister luges kirikutele sõnad peale

Lisaks kirjutas ka rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa) kirikute nõukogule kirja, kus manitses kõiki usuühendusi järgima ohutusreegleid ning olema valmis ka politsei ja terviseameti visiitideks, kes reeglitest kinnipidamist kontrollivad.

"Möödunud nädala pühapäeva kontrollreidid osutasid, et suurim probleem kogudustes on maskidekandmise kohustuse ignoreerimine. Seega palun kirikute ja koguduste vaimulikel ja juhtidel maskikandmisele jumalateenistustel suhtuda täie tõsiduse ja vastutustundega," tõi minister oma kirjas eelmisel reedel välja.

Solman lisas, et väga oluline on ka liturgiliste tarvikute järjepidev desinfitseerimine ning armulaua jagamisel võiksid vaimulikud kanda näiteks kummikindaid.

Kõiki jõulukontserte ära jäetud pole

Üle Eesti on küll paljud kirikutes aset leidma pidanud jõulukontserdid ära jäetud, kuid osa neist siiski toimub.

Piletilevi kodulehe andmetel toimuvad Stig Rästa ja Victor Crone jõulukontserdid ning ka Elina Nechayeva pühadeturnee. Kuid ära on jäetud näiteks Maria Listra ja Jassi Zahharovi kontserdid ning Koit Toome, Uku Suviste ja Jaagup Tuisu esinemised.