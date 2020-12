Rootsi kuningas nimetas riigi koroonapoliitikat läbikukkumiseks

Rootsi on enamuse Euroopa riikidega võrreldes rakendanud leebemaid meetmeid ja liberaalsemat lähenemist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rohkem kui 7800 surmaga on Rootsi statistika rahvastiku arvu arvesse võttes seejuures oluliselt mustem kui teistel Põhjamaadel. Samas jääb see alla rangeid piiranguid rakendanud Prantsusmaale, Suurbritanniale, Hispaaniale ja Itaaliale.

Tseremoniaalses rollis kuninga puhul on selline kriitika ebatavaline.

"Ma arvan, et me kukkusime läbi. Paljud inimesed surid ja see on kohutav. Me kõik saame siin kaasa tunda, me ei suutnud neid aidata ja see on väga kurb, kohutavalt kurb," ütles kuningas.