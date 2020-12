Suurbritannias on esimesed süstid juba tehtud, USA-s algas vaktsineerimine esmaspäeval, Kanadas algab lähipäevil. Kõik need uudised on vanas maailmas tekitanud küsimusi, miks plaanib Euroopa ravimiamet esimesele koroonavaktsiinile müügiloa anda alles 29. detsembril, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii nõudis Saksamaa terviseminister Jens Spahn pühapäeval Euroopa ravimiametilt kiiremat tegutsemist.

"Tänase teadmise juures on 29. detsembril oodata Euroopa ravimiameti inimravimite komitee lõplikku arvamust, samal päeval see info avalikustatakse ka kodulehel - nii Euroopa ravimiameti kui ka meie omal - ja 30. detsembril liigub see info Euroopa ravimiametist Euroopa Komisjonile, kes peab veel 24 tunni jooksul inimravimite alalise komitee istungi, et kõik liikmesriigid saaksid arvamust avaldada," selgitas Eesti ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

Kui esialgse kava kohaselt oleks Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiin pidanud müügiloa saama 31. detsembril, siis "Aktuaalse kaamera" andmetel on nüüd õhus võimalus, et see juhtub juba 23. detsembril. Ravimitootja võib vaktsiini tarnima hakata alles pärast müügiloa saamist.

"Osad inimesed tunnevad, et miks vaktsiin tuleb nii kiiresti, kas on ikka piisavalt hinnatud, ja osad inimesed tunnevad, et miks see tuleb nii aeglaselt, oleks võinud ju rutem. /.../ Küllap on natukene õigus kõigil," sõnas Raudsepp.

Kui Suurbritannia, USA ja Kanada on andnud Pfizer/BioNTechi vakstiinile erakorralise müügiloa, siis Euroopa Liit seda teed valida ei soovinud, seda enam, et tänavu suudetakse toota vaid väga väike kogus vaktsiine.

"Nende riikide valitsused, kes seda vaktsiini kasutavad, võtavad ise vastutuse vakstiini ohutuse eest ja samamoodi peavad võtma suuremad kohustused, mis puudutab kõrvalmõjude analüüsi ja ka sellega seonduvaid võimalikke kahjunõudeid," selgitas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

Esialgse kava kohaselt stardivad Belgia väikelinnas Puursis asuvast Pfizeri tehasest veokid liikmesriikidesse samaaegselt.

"Vaktsiinide tarned toimuvad pärast müügiloa saamist ehk müügiloa saamise ja reaalse tarne vahele jääb paaripäevane vahe," ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber.

Millisesse haiglasse esimeste seas vaktsiine jagub, sõltub Eestisse jõudvast kogusest. Ravimameti juhi Kristin Raudsepa sõnul saab Moderna oma vaktsiinile müügiloa ilmselt 12. jaanuaril, AstraZeneca vaktsiini võimaliku müügiloa saamise aeg selgub ilmselt jaanuari teises pooles ning veebruaris-märtsis on oodata uut infot teiste vaktsiinide kohta.