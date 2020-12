Koroonavaktsiin võib EL-is heakskiidu saada jõuludeks

Saksamaa tervishoiuministri Jens Spahni sõnul on iga päev tähtis ja tema informatsiooni kohaselt on EMA heakskiit enne jõule täitsa reaalne võimalus.

"Heakskiit enne jõule oleks hea uudis," lisas Spahn.

EMA pole kinnitanud, et Euroopa Liidus võib koroonaviiruse vaktsineerimist alustada juba 23. detsembril.

"Te peate endiselt arvestama 29. detsembriga, kuid varajasem vaktsineerimise algus pole võimatu," ütles EMA kõneisik.

EMA on viimastel nädalatel olnud Euroopa Liidu valitsuste kasvava surve all, et kiirendataks Pfizer/BioNTechi vaktsiini heakskiitmist. Ravimit kasutatakse juba Suurbritannias ja USA-s, kuigi vaktsiin töötati välja Saksamaal.

Euroopa Liidus oli kokkulepe, et vaktsiini ei võeta kasutusele eriolukorra raames nagu USA-s. Kõige tähtsam on vaktsiini usaldusväärsus, ütles Spahn.

Pfizer/BioNTechi esitas EMA-le kaks nädalat tagasi taotluse koroonaviiruse vaktsiini müügiloa saamiseks.