USA kehtestas Türgile Vene relvastuse ostmise tõttu sanktsioonid

"Tänane samm saadab selge signaali, et USA täidab täielikult (seadust) ja ei tolereeri olulisi tehinguid Vene kaitse- ja luuresektoriga," ütles Ühendriikide välisminister Mike Pompeo avalduses.

President Donald Trumpi administratsioon ütles, et keelab kõik USA ekspordilitsentsid Türgi kaitsetööstuste ühendusele ning keeldub viisa andmisest agentuuri presidendile Ismail Demirile.

Venemaa tarnis eelmisel aastal Türgile õhutõrjesüsteemi S-400.

"USA tegi Türgile kõige kõrgemal tasemel ja korduvalt selgeks, et tema S-400 süsteemi ost seab ohtu USA sõjalise tehnoloogia ja personali julgeoleku ning annab märkimisväärsed summad Vene kaitsesektorile, samuti Venemaa ligipääsu Türgi relvajõududele ja kaitsetööstusele," ütles Pompeo.

Türgi otsustas sellest hoolimata liikuda S-400 hanke ja testimisega edasi, kuigi olid olemas alternatiivsed NATO süsteemid, mis oleksid rahuldanud Ankara kaitsevajadusi, lisas ta avalduses.

USA juba arvas Türgi välja ühistest jõupingutustest arendada hävituslennukit F-35.

Türgi taunis esmaspäeval USA otsust.

"Me kutsume USA-d uuesti üle vaatama selle ebaõiglase otsuse, millest anti täna teada. Me rõhutame taaskord, et Türgi on valmis käsitlema seda teemat dialoogi ja diplomaatia kaudu, lähtudes alliansi vaimsusest", mis ühendab kaht NATO partnerit, ütles Türgi välisministeerium.

USA otsuse mõistis hukka ka Vene välisminister Sergei Lavrov, nimetas seda ebaseaduslikuks.

"See on loomulikult veel üks ülbe suhtumise ilming rahvusvahelise õiguse suhtes. Ilming ebaseaduslikest, ühepoolsetest sunniviisilistest meetmetest, mida USA on kasutanud palju aastaid, juba aastakümneid, vasakule ja paremale," tsiteerisid Vene uudisteagentuurid Lavrovi sõnu.