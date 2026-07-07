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Meedia: Trump lubab Türgil naasta hävituslennukite F-35 programmi

Välismaa
USA-s toodetud F-35 hävitajad
USA-s toodetud F-35 hävitajad Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/M10s
Välismaa

Ajaleht The New York Times teatas allikatele tuginedes, et USA president Donald Trump kavatseb lubada Türgil naasta F-35 varghävitajate programmi.

The New York Times tugineb nelja kõrge administratsiooniametniku ütlustele. Samas pole veel selge, kuidas Trump kavatseb ületada kongressi kehtestatud õiguslikud piirangud. 

USA peatas Türgi osalemise F-35 programmis juba 2019. aastal (ka siis oli USA president Donald Trump). USA peatas Ankara osaluse, kuna Türgi otsustas osta Vene õhutõrje raketisüsteemid S-400.  

USA pakkus Türgile mitu korda oma raketisüsteemi Patriot, kuid Ankara ostis sellest hoolimata Vene süsteemi, rikkudes nii NATO-s antud lubadust hoiduda Vene relvasüsteemide kasutuselevõtust. 

USA kongress keelas 2020. aastal F-35 hävituslennukite müügi Türgile, kuni Ankara loobub S-400 õhutõrjesüsteemidest. See küsimus on jäänud üheks peamiseks tülikohaks USA ja Türgi suhetes.

Washington kartis toona, et Türgi võib suunata S-400 õhutõrjesüsteemid äsja tarnitud F-35 hävitajate vastu. See oleks andnud Venemaale võimaluse uurida, kuidas S-400 süsteemid suudavad tulla toime Ühendriikides välja töötatud vargtehnoloogiaga, vahendas The New York Times. 

Trumpi administratsioon peab nüüd ületama kongressi 2020. aastal kehtestatud piirangud. Samas on Trumpil Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga head suhted ning asepresident JD Vance andis hiljuti mõista, et president andis ametnikele ülesande leida viis, kuidas võimaldada Türgil F-35 hävitajaid hankida.

"Selle eesmärgi saavutamiseks võidakse Türgi S-400 süsteemid, millest paljud on endiselt transpordikonteinerites, anda üle kolmandale osapoolele," ütles üks asjaga kursis olev ametnik.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The New York Times, The Telegraph

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