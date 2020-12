Hiina statistikaameti andmetel kasvas jaekaubanduse maht novembris mullu sama ajaga võrreldes viis protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kasv on kooskõlas Bloombergi küsitletud analüütikute ennustusega.

Oktoobris kasvas jaemüük 4,3 protsenti.

Statistikaameti pressiesindaja Fu Linghui ütles, et Hiina majandus on koroonaviiruse pandeemiast stabiilselt taastumas. Samas hoiatas ta, et kuna viirus on taas pead tõstnud, on maailmamajanduse taastumine raskendatud ja ebastabiilsus tõusnud.