Financial Times: 2021. aastal kasvab maailmamajandus prognoositust vähem

Suurbritannia ajalehe Financial Timesi värske uuringu kohaselt on maailmamajanduse taastumise kiirus väiksem kui prognoositud. Mitmetes suurtes tööstusriikides on koroonavaktsiinide kasutuselevõtt olnud aeglane ja riigid on endiselt hädas uute infektsioonilainetega.