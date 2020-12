Kütusemüüjad tõstsid diislikütuse hinda kahe sendi võrra

Diislikütuse hind kerkis taas kahe sendi võrra 1,079 euroni liitrist.

Kui kevadel langes diislikütuse hind alla euro, siis nüüd on see olnud püsivas tõusutrendis.

Juba möödunud nädalal selgitas Alexela juhatuse liige Alan Vaht ERR-ile, et hinnatõusu on põhjustanud kütusehindade tõus maailmaturul. Vaht sõnas, et hinnad on järsult hakanud tõusma novembri algusest.

Bensiini hinnad aga möödunud nädalaga võrreldes tõusnud ei ole.