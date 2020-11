Suvel oli diislikütus Eestis Lätist odavam, praeguseks on aga Lätis hinnad taaskord alla läinud ja maikuus langetas Eesti ka aktsiisi, sellest tulenev hinnavõit on praeguseks kaotatud. Tallinnas maksab diislikütuse liiter 0,999 eurot, Lätis 0,947 eurot.

Tänavu aprillikuus maksis diislikütus Eestis veel 1,239 eurot. Aprilli lõpus langes hind alla euro, seda toetasid nii odav maailmaturu hind kui 1. maist veerandi võrra langenud diislikütuse aktsiisimäär.

Oktoobri algul maksis diislikütus 0,949 eurot liitri kohta, oktoobri lõpuks kerkis hind 0,969 euroni. Nüüd on hind jõudnud tagasi 0,999 euro tasemele liitrist, Lätis võib osta liitri diislikütust 0,947 euroga.

Veel möödunud nädalal maksis diislikütuse liiter Riias 0,994 eurot ja Tallinnas 0,969 eurot.

Kütusehinnad Lätis 11. novembril. Autor/allikas: ERR

Diislikütuse hinda mõjutab praegusel ajal ka talvise diislikütuse kasutuselevõtt. Seadusest tulenevalt peab talvine diislikütus taluma 26 külmakraadi ja olema müügil kõikides tanklates detsembri algusest veebruari õpuni.

Talvine diisel on tarvis kasutusele võtta esimestest öökülmadest alates, see tagab sõiduki töökindluse ka külma ilmaga. Suvise kütuse kasutamisel miinuskraadidega võivad kütuses tekkida parafiinikristallid, need omakorda ummistavad kütusefiltri ja auto ei käivitu.