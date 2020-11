Head uudised vaktsiinide kohta tõstavad kütuste hindu

Koroonakriisist tulenenud nõudluse vähenemise ja maist veerandi võrra langetatud aktsiisimäära tõttu püsis diislikütuse hind pool aastat alla ühe euro. Aprillis maksis diislikütuse liiter tanklates 1,23 eurot, teisipäevast maksab sama kogus diislikütust 1,03 eurot.

Circle K peadirektor Kai Realo sõnul on nende tanklates hinnatõusus olulisim mõjutegur üleminek talvisele diislikütusele. "Me oleme saanud palju leevendust läbi aktsiisilangetuse, mis toimus maikuus. Saan ka kinnitada, et võrreldes meie Läti ja Leedu võrkudes olevate hindadega on Eesti diislikütuse hind ikkagi väga konkurentsivõimeline," lausus Realo.

Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles, et talvise kütuse tõttu kallines diisli hind tanklates keskmiselt kolm senti liitri kohta, maailmaturu hinnamuutus tõstis diislikütuse hinda nüüd veel neli senti. Nii toornafta kui ka diislikütuste hind on novembri kuu jooksul kokku tõusnud üle 20 protsendi.

"Kevadel, kui see kriis lahvatas ja riigid lukku pandi ja nafta tarbimine kukkus 30 protsenti, siis ka hinnad langesid tugevalt. Ja kui kriis laheneb, siis väljavaated turgudel on sellised, et hind on tulevikus võib-olla kõrgem. Ühelt poolt me saame kriisisist võitu vaktsiini abil, teiselt poolt peame leppima sellega, et see toob paratamatult kaasa kütuse hindade tõusu," räälis Vaht.

Hind aga tõuseb nõudluse suurenemise tõttu.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles, et turud on vaktsiinide tuleku uudiste peale muutunud kindlamaks.

"Järgmisel aastal nõudlus nafta järele suureneb. Kui järgmisel nädal toimub OPEC+ kohtumine, siis sellelt oodatakse seda, et OPEC+ jätkab vähendatud tootmismahtudega. Töötleva tööstuse tootmismahud on päris korralikus kasvus, see on andnud turgudele kindlustunde, et nõudlus nafta järele peaks suurenema järgmisel aastal või juba lähemal ajal," lausus Mertsina.