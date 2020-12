Aastavahetuse ilutulestikud toimuvad kuues linnaosas, ainukesed linnaosad, kus linna poolt saluuti ei lasta, on Nõmme ja Kristiine, ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvart kutsus tallinlasi üles eraviisiliselt ilutulestikke mitte korraldama. "Et ei ostaks, et ei laseks, sest see on iga-aastane probleem nii inimestele kui koduloomadele. Kõik eraviisilised ilutulestikud peaksid ära jääma. Püüame kaitsta üksteist ja ka meie väiksemaid sõpru," lausus ta.

Üks ilutulestik Inglirannas

Kesklinnas toimub ilutulestik Russalka juures Inglirannas. Tegu on Tallinna suurima ilutulestikuga. Inimestel soovitatakse kohale mitte tulla ja jälgida saluuti erinevatest kohtadest.

"Kuna see on vaadeldav praktiliselt südalinnast kuni Piritani, nii alt- kui ülalinnast, siis ei pea rahvas väiksele maa-alale kokku tulema. Valitud koht on mitmes mõttes turvaline," selgitas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Kesklinna valitsus Ingliranna tuleetendust jälgima linna erinevatest kohtadest üksnes oma perekonna ja lähimate sõprade ringis. Et raketid tõusevad kuni 200 meetri kõrgusele, on ilutulestik tervikuna paremini vaadeldav just kaugemalt.

Aastavahetuse ööl Inglirannas korraldatav tuleetendus vältab veidi üle seitsme minuti ja selle maksumus on 15 000 eurot.

Lasnamäel lastakse ilutulestikku kahest kohast – Kotka kaubanduskeskuse tagant ja Linnamäe tänava Maxima lähedal asuvast Tondiloo pargist. Ilutulestikud kestavad seitse minutit.