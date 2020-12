Eestis alustas tööd Baltikumi esimene kaitsevaldkonna päikesejaam

Muhu radari juurde paigaldatud 50-kilovatise päikesejaama kogu toodangu tarbib ära radarijaam ja see peaks andma kaitseministeeriumile pärast kaheksa- kuni kümneaastast tasuvusaega olulist rahalist kokkuhoidu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muhu radarijaama päikesejaam läks maksma ligi 70 000 eurot.

Kaitseinvesteeringute keskusel on plaanis rajada kaitseväele sellelaadseid jaamu mujalegi Eestisse.

"Me ei saa teha ainult homsesse vaatavaid otsuseid. Me peame vaatama ka ülehomsesse. Ja natuke pikema ajaga investeeringuobjektid need just ongi. Kui me vaatama kogu elukaart, siis pärast kaheksat-üheksat aastat me teenime kaitsevõimet tagasi, sest siis see investeering on ennast tagasi teeninud ja see tänane päikesepark, mille me siia ehitasime, võimaldab meil nii palju rohkem manustada kaitsevõimesse, et me saame kogu ühele kompaniile osta näiteks uued automaadid," selgitas kaitseinvesteeringute keskuse taristu osakonna juhataja Kristo Külljastinen.