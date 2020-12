Sotsiaalministeerium pakuks gripivaktsiini eakatele tasuta

Kuigi tänu koroonaviiruse tõrjumiseks kehtestatud meetmetele on see aasta grippi nakatunute arv olnud harukordselt väike, tuletab sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) meelde, et 2018. aastal nõudis gripp üle saja inimelu.

"Hetkel on tõepoolest plaan liikuda edasi ka eakama osa elanikkonna ehk üle 65-aastaste puhul vaktsineerimisevõimaluste laiendamisega. Lõplikke õigusakte, ametlikke otsuseid sel teemal veel ei ole. Tuleb vaadata muidugi eelarvelisi võimalusi, tuleb vaadata hinnatud nõudlust ja kasutegureid, aga hetkeseisuga on pigem toetav positsioon. Loomulikult eeldab see seda, et riiklikud tellimused peavad olema selle võrra suuremad," rääkis Kiik.



Kiik lisab, et nõudlus gripivaktsiini vastu on see aasta maailmas olnud oodatust kõrgem ja toodetud kogused ei ole sammu pidanud. Tartu Ülikooli premeditsiini dotsent Marje Oona usub, et järgmisel sügisel saab vältida tänavust olukorda, kus gripivaktsiin sai Eestis otsa septembris.

"Muidu me võtsime kõikide nende riskirühmade doosid üldisest tarnest. See tarne oligi väga väike. Ja riskirühmadele sealt kaugeltki ei jagunud, aga kui me juba riskirühmade jaoks tagame riikliku programmi raames vaktsiini ja siis on lisadoosid teiste inimeste jaoks ka, kes soovivad ennast vaktsineerida. Siis ma näen küll ette, et järgmisel sügisel on see olukord parem," sõnas Oona.

Marje Oona sõnul ei sea ka koroonaviiruse vastu vaktsineerimine kuidagi ohtu riigi imuniseerimiskava täitmist. Laiem vaktsineerimine võib isegi riigile osutada odavamaks, kui selle vältimine.

"Kui nüüd vaadata ka ressurside mõttes, siis vaktsineerimine on üks selline tervishoiu kulutuse valdkond, kus paljude haiguste vastu vaktsineerimine mitte ainult ei ole kulutõhus, et kulutuame teatud ressursi ja saame selle eest tervist vastu, siis paljud vaktsineerimised on kulutulusad. Tähendab, et iga rahaühik, mis meil kulutame vaktsineerimisele hoiab haiguse ära, hoiab ühiskonnas nii palju erinevaid tagajärgi ära, et see vaktsiinidele kulutatud rahaühik hoiab tegelikult otseselt kulutusi kokku. Mitte ei anna ainult tervist juurde inimestele. Selles osas on üsna kindel, et vaktsineerimine saab edasi toimuma. Nende immuniseerimisekava haiguste osas kohe kindlasti," märkis Oona.

Sotsiaalminister Tanel Kiik loodab plaani eakatele tasuta gripivaktsiini pakkuda lõplikult kinnitada järgmiste nädalate jooksul.