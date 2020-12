Kati Kõrbe ja Jelizaveta Janno: infovoost vaktsiinide tarneahelas

Kaasaegsete tarneahelate juures mängib olulist rolli infovoog. Kriitilise tähtsusega on see külmaahela puhul, mis on antud hetkel suure tähelepanu all seoses vaktsiinilogistikaga, kirjutavad Kati Kõrbe ja Jelizaveta Janno.

Vaktsiinilogistika ei lõppe vaktsiini füüsilise kohaletoimetamisega, olulist rolli mängib külmaahela info sidumine turvalisse andmebaasi nii, et vajadusel oleks kogu info kättesaadav ja taaskuvatav. Vaktsiinide puhul peab detailne informatsioon toote partiide lõikes olema kaardistatud nii tootmisprotsessi tarneahela kui ka logistilise ahela vaates.

Iga individuaalse vaktsineerimise kohta tekib samuti digitaalne jälg ja tõend. Salvestatud informatsiooni abil peab olema võimalik näiteks tuvastada, mis vaktsiini, kelle poolt, mis ajahetkel, millisest tehasest, millisest partiist on manustatud. Partii tähise kaudu on leitav info transpordist, logi temperatuuride kohta ja detailne tootmisinfo.

"Riigid ja ettevõtted on juba asunud välja töötama lihtsustatud tingimustel vaktsineeritud isikutele teenuste pakkumist."

COVID-19 vaktsiinide levikuga samaaegselt muutub üha tähtsamaks tõend, mis väljastatakse vaktsineeritavale isikule. Riigid ja ettevõtted on juba asunud välja töötama lihtsustatud tingimustel vaktsineeritud isikutele teenuste pakkumist – pääs spordivõistlustele, testimata lendamise võimalus eelneva PCR-testita, õigus lastelaagrisse minekuks, pääs hooldekodusse või arsti vastuvõtule.

Antud kontekstis on ülimalt oluline selle tõendi usaldusväärsus ja vajadusel kontrollitavus andmebaasidest. Vaktsineeritud isikud USA-s saavad hetkel pabertõendi ja Suurbritannias saavad inimesed digitaalse QR-koodi. Vaktsineerimistõendi taga on muutmisvõimaluseta infoahel, mis võimaldab lüli-lüli kaupa tuvastada kõik olulised aspektid seoses selle konkreetse vaktsiini partiiga.

Maailma Terviseorganisatsiooni töörühm on juba pikemat aega töötanud ühtse digitaalse vaktsineerimispassi kallal. Nüüd on sellise globaalse digitaalse dokumendi järele vajadus ülimalt suur, et oleks ühtne süsteem ja ei tekiks paralleelseid konkureerivaid initsiatiive.

Juba praegu on kümneid firmasid, mis pakuvad erinevaid digitaalseid vaktsineerimispasse. Näiteks COVID-19 kontekstis on IATA (Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus) algatanud töögrupi, et luua mobiiliäpp, mis täiendaks inimese COVID-19 staatust ja lihtsustaks lendamist. Suuremate lennufirmade poolt välja töötatud CommonPass äpp peaks olema juba lähinädalatel kõigile kasutamiseks.

Eestis salvestatakse info isikute vaktsineerimise kohta terviseinfosüsteemis, mainitud on ka isiklikke QR-koode. Tegemist on terviseinfoga, mille kasutamise peab olema läbimõeldud ja turvaline.

Vaktsineerimise digitaalne tõend saab suure tõenäosusega lähitulevikus kiirema liikuvuse ja avaramate võimaluste tagajaks.